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娛樂

相隔6年重返娘家拍劇 最想老公羅子溢奪視帝 楊茜堯稱批踭胡定欣事件得啖笑

黑色月光｜楊茜堯撐老公羅子溢膺視帝 否認向胡定欣批踭

【明報專訊】無綫台慶劇《黑色月光》已在內地播映，劇情引起網民熱話，該劇下周一（28日）在翡翠台開播，昨日舉行啟播儀式記者會造勢，楊茜堯、林夏薇、馬志威、黃翠如及何廣沛等出席。楊茜堯相隔6年重返「娘家」無綫拍劇，未有收視壓力，對爭視后抱平常心，但希望老公羅子溢憑《婚後事》封視帝，如能一同得獎就更好。至於她當年與胡定欣的批踭事件最近被重提，她稱是搞笑的誤會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

眾演員昨日在《黑色月光》啟播儀式分享拍攝點滴，何廣沛稱楊茜堯在拍攝現場用普通話稱呼其劇中名字「家朗」，卻說成「渣男」，令全劇人都叫他「渣男」，還爆楊茜堯愛幫演員改花名， 如馬志威被改為「灰太狼」。

楊茜堯表示對收視沒壓力，演員最重要做好本分，亦期望觀眾喜歡該劇。提到老公羅子溢為她拉票爭視后，楊茜堯表示兩夫婦對獎項抱平常心，反而希望老公憑《婚後事》奪視帝，「佢攞獎我更加開心，佢做得好好，劇集又有好收視，我要幫佢拉票，老公加油。（羅子溢希望一齊攞獎？）一齊攞獎就更好」。

楊：街市買餸被叫妹妹好開心

有指今年視后是她與《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣之爭？楊茜堯稱不要這樣說，每部劇都有精彩的地方，每個演員都付出100分努力，大家良性競爭。她與胡定欣同期推出劇集，被重提當年台慶向對方批踭及互藐事件。楊茜堯覺得好搞笑，根本沒有此事，「日前我同胡定欣出席郭晉安生日會，提起呢件事都覺得好笑，純粹誤會，根本不存在批踭。（刻意攬攬闢謠？）我無想過，我哋見面成日都攬攬。舊事不澄清了，因為報道出街後，我致電胡定欣，佢話唔係事實唔需要澄清，其實係我嘅小動作。（會否戒掉？）唔會，我個人係咁樣」。她自稱師奶，不明總監製鍾澍佳為何找她演出，「我有兩個小朋友，成為師奶係事實，朋友都叫我羅師奶，不過買餸多數戴帽同口罩，有人會叫我妹妹，聽到好開心，會爽手買多啲」。

林夏薇投入角色 拍牀戲不尷尬

林夏薇與馬志威劇中演奸角，獲內地網民讚演技出色。馬志威說：「觀眾不是讚我，是討厭我，話我乞人憎，不過聽到都開心，證明我演得好。」林夏薇指馬志威現實是暖男，愛下廚，跟角色反差很大。馬志威戲鬥兩大視后楊茜堯、林夏薇沒壓力，指兩人都是非常好的對手，很信任他，「我用手扼住薇薇（林夏薇）條頸，我們事前有溝通，她說毋須留力，不要怕傷害到她」。林夏薇表示進入角色狀態就不會想會否被扼至窒息，兩人的牀戲亦一樣，出來效果要美，兼顧肢體動作又要表達內心煎熬，根本不會想尷尬。馬志威笑說：「事前佳導（鍾澍佳）跟我示範先尷尬。」林夏薇透露太投入角色，拍完要一段時間才能抽離，「有場戲蹲着嚎哭，cut機後仍在哭，要楊茜堯安慰我」。

避談懷孕 黃翠如：睇天

黃翠如與蕭正楠結婚6年，最近盛傳懷孕，她昨日穿鬆身連身裙及平底鞋現身。問是否懷孕？她笑笑口說：「睇天，有好消息會通知大家。」是否擔心胎兒小器才未能公布喜訊？她沒有回答。她表示很多人都說她瘦了。問是否長胎不長肉？她繼續說睇天。有否照顧好友連詩雅的BB，預習湊BB？她說只見過BB兩次，分別是出世後及連詩雅坐月後，BB對所有事物都很好奇，很乖不喊。問到是否喜歡BB？她依舊說：「總之可以話畀大家聽，就會話畀大家聽。」她日前在社交平台分享老公蕭正楠的肌肉照，稱老公為拍《巾幗梟雄之懸崖》很努力操肌，但怕醜，不敢將過程跟大家分享，所以由她分享以示鼓勵。蕭正楠腹肌還在？她說：「現在還有一丁點，是期間限定，拍該劇操肌時好瘦，瘦到好似有病。」

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