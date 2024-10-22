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娛樂

《魅笑2》美開畫收1.79億勝上集 《小丑2》內地成績不及《哈利波特》舊片重映

【明報專訊】恐怖片《魅笑2》上周五（18日）在美國開畫，首周末3日收2300萬美元（約1.79億港元），不但成為票房冠軍，更超越上集同期成績；金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）伙拍百變天后Lady Gaga主演的續集《小丑：雙瘋》，在美國上映17日，已跌至票房榜第7位，上周進軍內地市場，截至昨晚，上映6日收4557萬人民幣，不及上周五在內地重映的《哈利波特─消失的密室》，累計3日收8765萬人民幣。

柏加費恩（Parker Finn）執導的《魅笑》，兩年前以1700萬美元成本，全球爆冷大收2.16億美元（約16.8億港元），續集《魅笑》繼續由柏加費恩執導，改由《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）主演。故事講述樂壇天后絲佳萊利在世界巡迴演唱快要開始之際，被連串怪事纏上，而且一次比一次令她心寒。面對因名氣而來的壓力，還有不斷升級的恐怖遭遇，她被迫回到暗黑過去，希望從中找出線索自救。

《魅笑2》成本比上集稍微上升，報2800萬美元，在美國開畫日收940萬美元，首周末3天報2300萬美元，成為冠軍之外，全球票房破4600萬美元，已封蝕本門。上映24日的動畫《荒野機械人》及上周冠軍《Terrifier 3》，則分佔亞季。另外，《死侍與狼人》在美國累收6.363億美元，已超越去年冠軍《Barbie芭比》。

《阿諾拉》受小衆歡迎

今年5月在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎的《阿諾拉》（Anora），由《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝克（Sean Baker）執導，《從前，有個荷里活》美琪麥迪遜（Mikey Madison）主演，故事講述脫衣舞孃Anora遇上來自俄羅斯名門望族的年輕富帥Ivan，一拍即合，迅即閃婚。Ivan父母得悉後馬上飛到紐約拆散鴛鴦，Anora冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅，她會怎樣部署自己的未來？上周五在美國洛杉磯及紐約的限量戲院上映，結果每院平均進帳9萬美元，成為去年《小行星都市》後的新高，同時被看好可循韓片《上流寄生族》舊路，隨着進軍奧斯卡，再一步步擴充放映戲院數目，靠口碑締造票房佳績。

在美國本土跌至票房榜第7位的《小丑：雙瘋》，上周三進軍內地市場，6日累收4557萬人民幣，不及上周五才重映的《哈利波特─消失的密室》，後者3日累收8765萬人民幣。單計昨日票房，《小丑：雙瘋》收255萬佔季軍，僅次於《志願軍：存亡之戰》及《危機航綫》。《哈利波特─消失的密室》則以200萬人民幣，位列第5。

相關字詞﹕美國開畫票房 哈利波特 小丑：雙瘋 魅笑2

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