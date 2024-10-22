明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《廉政行動2024》雲集好戲之人 廉政高層驚喜客串

【明報專訊】廉政公署跟無綫合作「廉政行動」系列多年，展現廉署人員如何憑堅毅和專業，把貪污分子繩之於法，每集故事以真實個案改編。廉政公署成立50周年，新一輯《廉政行動2024》首度開放平時用以策劃大型執法行動的總指揮中心，讓劇組實境拍攝，增加真實感，更是首部被列為無綫台慶劇。

案件與民生息息相關

過往《廉政》系列多安排周六、日播映，今次一連5集安排周一至五晚播映，一氣呵成，昨晚（21日）首播。《廉政行動2024》找來電影導演高子彬、麥浩邦和吳品儒執導，拍攝更有電影感，劇中有真廉政專員及多名高層人員驚喜亮相。5個單元「違．修」、「獄中人」、「沉默者」、「一念間」和「偽謊者」均改編自廉署近年與民生息息相關的真實案件。演出陣容包括影帝級人馬鄭則士、羅子溢、袁偉豪、蔡潔、韋家雄、文雪兒及馮皓揚等，一眾好戲之人雲集大曬演技。

張曦雯劇中飾演廉署首席調查主任江見秋，外表冷漠、不苟言笑、做事幹練，對年輕調查員要求嚴苛，廉署上下都稱她「江老闆」。陳山聰飾演總調查主任司徒啓文，服務廉署逾20年，對新人非常照顧，被封暖男大叔，人緣極佳；盤問技巧精湛的他，很多一直緘默的疑犯在其盤問下都開口認罪。兩人率鄭俊弘、許俊豪、陳星妤、容天佑與林凱恩飾演的廉署人員追查連串貪污舞弊案。

昨晚首集「違．修」講樓宇維修貪污詐騙案，鄭則士飾演幕後黑手，跟陳山聰飾演的總調查主任鬥智鬥力，好戲連場。

揪出懲教人員害群之馬

「獄中人」講廉政公署收到懲教署轉介的投訴，懷疑有懲教人員收受囚犯利益，偷運手提電話到監倉。廉署派員往懲教署調查，發現懲教人員楊志麟（羅天宇飾）和利季文（何偉業飾），與名為豬豪（林敬剛飾）的囚犯過從甚密。

外表正直的楊志麟一直工作表現良好，看似與事件無關。廉署人員發現利季文私下向探訪者張小蘭索取利益，認定利季文是害群之馬，可是沒有進一步資料顯示他協助豬豪偷運電話，正當案件膠着之際，懲教署為免豬豪透過電話繼續操控外界犯案，定下搜倉行動死線，廉政公署要在搜倉行動前找獲證據，與時間競賽。

羅子溢成破案關鍵人物

羅子溢於「沉默者」登場，上市公司老闆冼嘉宏（黎澤恩飾）購買與公司業務無關的遊艇作私人用途，涉嫌挪用公款。調查後發現冼嘉宏與「莊家」查叔來往甚密，懷疑二人合謀操控公司股價，甚至透過「買殼」賺盡不義之財。偵查要摸清冼嘉宏身邊所有人物關係，他的司機兼私人助理陳碩榮（羅子溢飾）成破案關鍵人物。「一念間」講述匿名投訴中學老師跟承辦商涉貪污；「偽謊者」有關保險業賄案。

相關字詞﹕廉政行動2024

上 / 下一篇新聞