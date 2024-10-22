【娛樂場】《廉政行動2024》雲集好戲之人 廉政高層驚喜客串

案件與民生息息相關

過往《廉政》系列多安排周六、日播映，今次一連5集安排周一至五晚播映，一氣呵成，昨晚（21日）首播。《廉政行動2024》找來電影導演高子彬、麥浩邦和吳品儒執導，拍攝更有電影感，劇中有真廉政專員及多名高層人員驚喜亮相。5個單元「違．修」、「獄中人」、「沉默者」、「一念間」和「偽謊者」均改編自廉署近年與民生息息相關的真實案件。演出陣容包括影帝級人馬鄭則士、羅子溢、袁偉豪、蔡潔、韋家雄、文雪兒及馮皓揚等，一眾好戲之人雲集大曬演技。

張曦雯劇中飾演廉署首席調查主任江見秋，外表冷漠、不苟言笑、做事幹練，對年輕調查員要求嚴苛，廉署上下都稱她「江老闆」。陳山聰飾演總調查主任司徒啓文，服務廉署逾20年，對新人非常照顧，被封暖男大叔，人緣極佳；盤問技巧精湛的他，很多一直緘默的疑犯在其盤問下都開口認罪。兩人率鄭俊弘、許俊豪、陳星妤、容天佑與林凱恩飾演的廉署人員追查連串貪污舞弊案。

昨晚首集「違．修」講樓宇維修貪污詐騙案，鄭則士飾演幕後黑手，跟陳山聰飾演的總調查主任鬥智鬥力，好戲連場。

揪出懲教人員害群之馬

「獄中人」講廉政公署收到懲教署轉介的投訴，懷疑有懲教人員收受囚犯利益，偷運手提電話到監倉。廉署派員往懲教署調查，發現懲教人員楊志麟（羅天宇飾）和利季文（何偉業飾），與名為豬豪（林敬剛飾）的囚犯過從甚密。

外表正直的楊志麟一直工作表現良好，看似與事件無關。廉署人員發現利季文私下向探訪者張小蘭索取利益，認定利季文是害群之馬，可是沒有進一步資料顯示他協助豬豪偷運電話，正當案件膠着之際，懲教署為免豬豪透過電話繼續操控外界犯案，定下搜倉行動死線，廉政公署要在搜倉行動前找獲證據，與時間競賽。

羅子溢成破案關鍵人物

羅子溢於「沉默者」登場，上市公司老闆冼嘉宏（黎澤恩飾）購買與公司業務無關的遊艇作私人用途，涉嫌挪用公款。調查後發現冼嘉宏與「莊家」查叔來往甚密，懷疑二人合謀操控公司股價，甚至透過「買殼」賺盡不義之財。偵查要摸清冼嘉宏身邊所有人物關係，他的司機兼私人助理陳碩榮（羅子溢飾）成破案關鍵人物。「一念間」講述匿名投訴中學老師跟承辦商涉貪污；「偽謊者」有關保險業賄案。