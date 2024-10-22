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娛樂

嫁女似亞視舊生聚會 「3億富婆」麥翠嫺讚女婿「優質股」

【明報專訊】有「3億富婆」之稱的前亞視花旦麥翠嫺，女兒龔敏晴與男友顏亦希共諧連理，前晚於酒店大排筵席。婚禮佈置以粉紅色為主，不同角落擺放新人同樣喜愛的多啦A夢公仔裝飾。新外母麥翠嫻開心滿場飛，不停與相識多年的藝人朋友于洋、葉子楣、李道洪、劉少君、區靄玲、劉錫賢、魏秋樺和陳昭昭等影相聊天敘舊，將婚宴當成亞視舊生聚會。

承認恨抱孫 唔敢催怕添壓力

麥翠嫺與丈夫龔汝華表示嫁女開心得難以形容，對女婿非常滿意，認為一對新人是天賜良緣。麥翠嫺對女婿有讚無彈，「祝福女兒生活幸福，夫妻和和氣氣，未來遇開心或不開心日子都共同度過。當然想他們早日開枝散葉，不會催促，怕帶來壓力。我給女婿滿分，他人品好，性格單純又內斂，雖然比較靜，不過品學兼優，為人非常孝順，我相信他會是『愛妻號』」。

麥翠嫺爆一對新人在銀行工作，由同事變戀人，拍拖約3年，兩人嗜好相近喜歡打機，志趣相投。提到上午一對新人斟茶給長輩時，麥翠嫻大手筆送女兒巨型龍鳳鈪，承認不捨女兒嫁人，不過開心多了半個仔，取笑女兒比她眼淺，斟茶時眼濕濕，「我教女兒揀男仔要有內在才華，不要貪外表靚仔，當初女兒帶男友回家見我們，我已口水流。因為女婿知書識禮，在哈佛讀書是『優質股』，相信女兒眼光似我，好識揀老公」。

葉子楣盼做大馬「酒店女王」

葉子楣與麥翠嫺同是亞視藝訓班出身，兩人相隔一屆畢業，葉子楣大讚麥翠嫺是「亞視之花」，「當年我和麥翠嫺好似沒有合作過拍劇，與魏秋樺合作較多，大家經常在公司碰面。我收埋自己30年，最近才約以前老友食飯敘舊，祝福新人百年好合，永結同心」。

葉子楣透露最近與好友夾分投資，在馬來西亞將4間古蹟重新包裝翻新成酒店，投資金額逾7位數字，希望將來成為當地「酒店女王」，第一間已落成，第二間12月中動土，將親身飛當地參與儀式。葉子楣稱有朋友主動介紹男士給她認識，承認有追求者，一切順其自然，「要遇到合眼緣的男士不容易，隨緣。我去到馬來西亞，好朋友有約相睇飯局，擇偶條件最緊要對方是單身，不想做第三者破壞別人家庭」。

記者：林蘊兒

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