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娛樂

湯鎮業榮升外父 劉嘉玲苗僑偉到賀 湯洛雯澄清同馬國明未造人成功

【明報專訊】1980年代無綫五虎之一的66歲湯鎮業榮升外父，與前妻姜坤的大女湯愛嘉出嫁，前晚在五星級酒店舉行豪華婚禮。現場星光熠熠，好友劉嘉玲、苗僑偉與太太戚美珍、侄女湯洛雯和侄女婿馬國明（馬明）、鄺美雲和向華強夫婦等到賀。劉德華與黃渤拍片祝福一對新人。湯洛雯去年結婚成為馬太，昨日馬明在社交平台發文稱「迎接人生新一頁、新身分」，傳出二人造人成功，湯洛雯回覆《明報》說：「我哋未有啊！」

娛樂組

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉和孖仔湯君慈和湯君耀，湯愛嘉前日正式成為人妻，兩細佬分別在社交平台貼出婚宴片段，穿婚紗的湯愛嘉高貴大方，新郎帥氣十足，郎才女貌。曾受亞視力捧的姜坤有「小林青霞」之稱，榮升外母的她前晚一身紅色晚裝亮相，保養得宜，十分搶鏡。婚宴片段見她跟湯鎮業有互動，向朋友介紹前夫。

劉嘉玲擺烏龍叫湯鎮業老爺

五虎之一的梁朝偉未現身婚宴，太太劉嘉玲代表到賀，貼出湯愛嘉婚宴照片，留言：「40年，恭喜阿湯（湯鎮業）榮升老爺。」有網民留言：「外父變老爺？」熱議劉嘉玲太開心擺烏龍。

堂姊湯洛雯亦在社交網貼出跟新娘子合照，留言祝賀漂亮的堂妹。湯洛雯接受《明報》訪問，談及堂妹結婚，她說：「好開心，佢搵到個好男仔，仲要係佢初戀嚟㗎，好sweet！」有冇跟堂妹分享婚姻心得？湯洛雯謂：「應該唔使我教，因為佢哋長跑15年，我應該叫佢分享畀我就真。」

馬明留言惹做爸爸揣測

馬明昨日在社交平台貼出將珍藏品放置在迷你倉照片，寫道：「正所謂：『Happy wife！Happy life！』做咗差不多一年人夫，最緊要學識『斷捨離』！早排搬屋好鬼忙，趁住『馬國明天放假』，等我pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身分，而騰出更多空間！千祈唔好畀空間限制你嘅想像！」馬明跟湯洛雯去年12月在泰國蘇梅島拉埋天窗後，屢傳二人有喜，早前有報道指兩人為求成功造人而「馬明三遷」，由將軍澳搬到何文田，最近再搬到月租7萬的九肚山豪宅。

網民對馬明說「迎接人生新一頁」、「新身分」理解為暗示與湯洛雯造人成功，紛紛留言恭喜，「恭喜馬明！喺咪要騰出多啲空間畀BB？」「靚湯有咗？恭喜！恭喜！」靚湯留言：「真係引起咗無限想像同誤會」。對此她跟《明報》說：「我哋未有啊！」見馬明tag了迷你倉名字，似是賣廣告，湯洛雯笑言：「佢搞吓笑啫，有迴響係好事。」

珍藏日本女神寫真被讚真男人

網民除祝賀馬明，還對迷你倉內的珍藏品感好奇，見有他最愛的唐老鴨精品、波鞋、模型公仔外，還有「那些年」的日本女神松隆子、廣末涼子與深田恭子寫真集。有網民留言讚馬明是真男人：「馬明呢啲咪真男人囉，單身嗰陣大大方方認睇過AV，結咗婚就『送走』日本女神。」又有說：「馬明有品味呀！呢幾本寫真當年賣到斷晒巿，估唔到佢都有珍藏喎！」

相關字詞﹕姜坤 劉嘉玲 湯愛嘉 馬國明 湯洛雯（靚湯） 湯鎮業

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