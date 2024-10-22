明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳業坤自嘲半紅不黑 借網民為演唱會造勢

【明報專訊】王灝兒（JW）、吳業坤（坤哥）、胡鴻鈞、周吉佩及應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹昨日出席《善心滿載仁愛堂》記者會，坤哥戴cap帽遮頭髮，預告到時會換新造型。

JW期待坤哥變髮

坤哥大爆曾被JW取笑頭髮變稀疏，也留意到自己年紀漸大，身體機能變差，最近學養生外，更接受頭髮療程。JW問他：「做了植髮？」坤哥說：「沒有植髮和織髮，是育髮，現在頭髮變濃密，終於可以玩變髮。」JW表示很期待，又自爆與坤哥同年，現在有進食保健產品養生。坤哥讚JW已有財力做老闆開飲品店，邀對方贊助飲品。JW大方答應，又稱在慈善騷有新的演唱方式，會聯同兩名《星夢2》女學員一起表演。坤哥則與胡鴻鈞兄弟檔演出，視為演唱會預演。

最多網民投選「收皮啦」

坤哥早前在網上搞「半紅不黑係好定唔好」投票，在3個選項中，「收皮啦」獲最多網民投選，坤哥笑說：「我每日都對自己講一次！」問到是否借網上互動遊戲發牢騷？他笑說：「我都唔紅，很難去計較，因為能夠上台唱歌已經好好。我本來想透過遊戲互動，測試網民有幾mean，結果發現大家真的很mean。」他稱沒有被打擊開騷信心，希望可以吸引網民買飛支持，以及激勵正在努力的藝人，「我出道後遇過太多很mean的事，現在成長了，想以身作則，鼓勵後輩不妨親身試伏，加速成長」。

JW表示知道網民真的很mean，勸坤哥不要再挑戰網民，「明知網民mean就唔好去測試啦，你自己攞嚟！（心痛坤哥被網民抨擊？）係，我係佢好朋友，覺得佢唔可以咁對自己」。

倪樂琳望台慶抽中大獎

倪樂琳與梁嘉莹首次參與大型慈善騷，但沒有表演。倪樂琳表示會捐錢支持，又重提小時候曾賣旗，但太怕醜，只賣出幾支旗，有挫敗感，「媽咪叫我賣旗，想我練膽量，最後她幫我買晒所有旗」。她又透露早前為台慶拍了宣傳片，心情興奮，因小時候鍾意睇台慶騷，期待參與其中，希望可擔任司儀，「知道每年台慶都有抽獎環節，希望可以延續運氣，抽到終極現金大獎」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕倪樂琳 吳業坤（坤哥） 王灝兒（JW）

上 / 下一篇新聞