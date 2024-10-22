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娛樂

伙女兒Sheree跳唱《美少女戰士》全場high爆 黎瑞恩爆喊感激歌迷不離不棄

【明報專訊】黎瑞恩（小恩子）在西九戲曲中心舉行一連兩場《V Union恩賞．演唱會2024》，前晚舉行尾場，她的21歲大女曾凱栭（Sheree）驚喜現身擔任嘉賓，與媽咪齊穿短裙跳唱《美少女戰士》，兩人非常合拍像組合，青春逼人的Sheree一點也沒怯場，大受觀眾歡迎，可接棒成為「小恩子2.0」，但小恩子表示女兒雖然愛唱歌跳舞，但不會出道做歌手。小恩子還召喚兒子上台跟大家打招呼，一家三口跟粉絲大合照，場面溫馨。小恩子對於好友蔡一傑做了切除腦部腫瘤手術大表震驚，盼對方早日康復。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

小恩子前晚在西九戲曲中心舉行尾場演唱會，一身女王打扮登場，獻唱第二首歌《多情》時已被觀眾感動，她說：「點解咁快想喊！大家不要整喊我，我仲要唱。」然後轉身調整情緒，又拿自己的身形開玩笑，「相隔6年再開騷，我一切安好，大家有無覺得我變瘦？我話晒都是玉女，無肉點做肉女」。然後脫去外套再說：「真是瘦了，我無呃大家。」

召兒子上台大合照

到了「安歌」環節，換上短裙的小恩子邀女兒Sheree出場一起跳唱《心急人上》及《美少女戰士》，雖然台下觀眾high爆，但小恩子指女兒不會出道做歌手，「經過今次，她知道我做歌手好辛苦，要背歌詞和很多排練，所以她決定返去讀書，之後做回跟她修讀科目相關的工作」。她又即場教女兒稱呼台下觀眾為哥哥、姐姐。Sheree說：「各位哥哥姐姐好，多謝大家來睇媽咪演唱會，她是不是做得好叻呢？」之後小恩子還召喚細仔曾浩儒（Tyrone）上台跟大家打招呼，一家三口跟粉絲大合照。

籌20萬助中風患者

小恩子壓軸獻唱《雲上的日子》終忍不住爆喊，兒子立即遞上紙巾，她透露籌備個唱壓力大，因為已經很久沒見過歌迷，擔心已被遺忘，結果反應很好，「我做每場騷都當最後一次，因為今日不知明日事，不知以後有無機會唱歌畀大家聽」。她又指今次開騷叫朋友不要送花籃，寧願將錢捐出做慈善，「多謝大家，今次籌得20萬元，會捐去幫助中風患者，讓他們接受免費針灸治療，祝福大家健健康康」。

母女檔演出圓夢

小恩子騷後受訪，表示跟女兒同台合唱是機緣巧合，「女兒最近回港度假，她在家陪我練歌，令我萌生這個念頭，其實她一直鍾意唱歌跳舞，曾提出想參加歌唱比賽，但我堅持要完成學業再講，今次算是圓了她和我的心願，仔女現在明白做藝人壓力大，變得更崇拜我，兒子就無興趣入行」。她笑稱臨完場才喊算很叻，以前唱到第3首歌就爆喊；又稱完成個唱後沒假期休息，因為要馬上投入12月公演的音樂劇綵排。

盼蔡一傑早日康復

對於好友蔡一傑公開剛做完開腦切腫瘤手術，小恩子大表震驚，「之前知道他不舒服，我有傳短訊問候，可能他怕大家擔心，所以沒提及病情。（會否探望對方？）我們讓他好好休養，不要打擾，他康復就會出來，希望他早日康復」。

相關字詞﹕V Union恩賞．演唱會2024 曾浩儒（Tyrone） 曾凱栭（Sheree） 黎瑞恩

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