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娛樂

【開箱】《索命書》 金像影后不能說的秘密

【明報專訊】澳洲女星姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）曾兩奪奧斯卡，卻未嘗艾美獎視后滋味，其新劇《索命書》（Disclaimer）本月11日在影視串流平台Apple TV+上架，由《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）身兼編導兩職，加上《冰風暴》奇雲格連（Kevin Kline）、《波叔出城》沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）、《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）、《王冠》里絲莉雯慧（Lesley Manville）、《天才少女福爾摩斯》路易斯帕特奇（Louis Partridge）及《魷魚遊戲》韓國女星鄭浩妍助陣，姬蒂明年可會拿下演藝生涯中首個艾美獎視后殊榮？

被揭不忠往事

《索命書》講述著名記者Catherine（姬蒂白蘭芝飾）拍攝的紀錄片贏得重要獎項，跟丈夫Robert（沙查巴朗高漢飾）的婚姻亦美滿，儘管兩人的兒子Nicholas（高迪施米麥菲飾）染上惡習又對前途感到迷惘。Catherine突收到匿名者寄來的小說《The Perfect Stranger》，發現當中情節與其20年前在意大利的經歷驚人相似。沒多久Robert亦收到同一本小說，並附有Catherine年輕時僅穿內衣褲兼擺出極為挑逗姿勢的照片，Robert隨即認出地點是20年前兩人帶同時年4歲Nicholas往意大利度假的酒店房間，並質問太太當年是否趁他因公提早結束假期後出軌，Catherine想解釋之際，Robert已怒極奪門而出，並把小說讀完，得悉Nicholas當年曾遇溺，更認定Catherine不忠，把她趕出家門。

小說由退休教師Stephen（奇雲格連飾）把亡妻Nancy（里絲莉雯慧飾）的手稿交由朋友出版，他在Nancy因癌症死後才發現手稿，當中附有Catherine的性感照片。兩人的兒子Jonathan於20年前在意大利度假期間，為了拯救Nicholas而喪命，憑照片及手稿Stephen認定Catherine與Jonathan有染，認為她要為兒子之死及太太在喪子後一蹶不振負責，於是把手稿出版，寄給她跟Robert，還以Jonathan的名義成立社交平台帳號，假意跟Nicholas交友。

改編同名小說

《索命書》改編自英國女作家Renee Knight的同名小說，阿方索克朗拍成迷你劇，第7集大結局下月8日會在Apple TV+上架。現播出的4集分4條故事線發展，分別是現在的Catherine與Robert處境，Stephen策劃的報復行動；另外兩線則是Stephen與Nancy收到兒子死訊後，從去意大利認屍到返回英國後怎樣面對喪子之痛，以及按照小說所述Jonathan與女友Sasha到歐洲度假，後者因親人猝逝，提早結束假期，Jonathan因而邂逅Catherine與Nicholas，並受女方挑逗，發展情慾關係。從現已播出的4集來看，上述4線反覆交錯推展劇情，雖然Catherine多次向丈夫否認曾紅杏出牆，但從那堆性感照片、她拒絕面對Stephen夫婦，以及看到小說《The Perfect Stranger》如見鬼的態度看來，觀衆大概早已認定她有不能說的秘密，更深化其於心有愧的印象。真相是否如此？為免打擾觀衆追看下去的興致，就此按下不表；只能說此劇的佈局像懸疑片，Robert被小說與照片誤導，Stephen被太太的手稿與兒子留下的照片誤導，當然，觀衆也透過編導的交叉剪接所誤導。眼看未為真，Catherine不能說的秘密，構成此劇的結局，也有關羞愧與埋藏真相的後果。

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