明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Cravity港騷唱足3小時兩度安歌

【明報專訊】韓國男團Cravity本月19及20日假旺角麥花臣場館舉行兩場《2024 Cravity Fan-Con 「Beyond Your Memories」in Hong Kong》粉絲見面會。9名成員珉熙、太榮、世霖、Allen、刑準、性珉、元進、宇璸及廷謨前晚以黑白造型唱出《VENI VIDI VICI》，揭開序幕。他們用廣東話跟粉絲打招呼，稱相隔一年多再來港，十分掛念大家，見不少粉絲聽懂韓語，即大讚「世一」。

在問答環節提到「能夠在香港過得最充實的成員？」宇璸指粉絲及工作人員準備了許多香港美食，性珉見到即興奮大叫。性珉稱前日一早起牀便外出購買芒果特飲，又謂最想到訪迪士尼樂園，真的希望私下再來香港遊玩，大讚是美麗地方；人氣成員刑準則稱完騷後想吃港式點心。談到練習生時期的難忘事，性珉透露跟宇璸在公司初次見面時，被後者「壁咚」說「你好可愛」，讓性珉哭笑不得，兩人還即場重演當日情景。

Cravity全晚演出逾3小時，演唱17首歌曲，包括翻唱男團Seventeen的《Fear》、NCT Dream《Dive Into You》及SuperM《Jopping》，還重現出道初期的校服造型，唱出《Stay》及《Realize》等歌曲，掀起全晚高潮。大會特別為上周三（16日）24歲生日的宇璸補祝生日，後者捧着巨型蛋糕笑言感受到大家「愛的重量」。活動尾聲，台灣成員Allen表示若沒有粉絲，他們沒辦法走到今日，約定以後永遠在一起，並用廣東話說「多謝你哋，我愛你哋」。Cravity兩度安歌，更走落台與粉絲近距離接觸。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕韓國男團

上 / 下一篇新聞