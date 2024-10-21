《帝國II》保羅麥斯卡再戰奧斯卡 讚導演烈尼史葛9日拍完開場戰爭戲

烈尼史葛（Ridley Scott）執導的《帝國驕雄》，不但全球收4.65億美元（約36.27億港元），更獲奧斯卡12項提名，除了贏得最佳電影，並為羅素高爾（Russell Crowe）帶來金像影帝殊榮。相隔逾20年再推出續集，預計下月14日在港上映，美國映期延後一日；保羅麥斯卡扮演羅素高爾的兒子盧修斯，講述他童年時目擊受萬人景仰的英雄麥師武死於舅父之手，長大成人後的他，在暴帝鐵腕統治下，被迫入競技場為生存而戰。他眼見羅馬帝國的未來岌岌可危，決心討回本屬於他的權力和榮譽，還給人民一個輝煌的羅馬。

《帝國驕雄II》日前在洛杉磯首映，除了上集有份演出的康妮尼爾森（Connie Nielsen）外，新加盟的保羅麥斯卡及丹素華盛頓（Denzel Washington）均有現身。保羅表示開場《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）率領羅馬軍隊入侵北非海岸城市的一幕戲血戰連場，但只拍了約9日戲，「我不知道世界上還有哪名導演能做到」。2007年曾在《犯罪帝國》與烈尼史葛合作的丹素，被問及為何會加盟《帝國驕雄II》，「因為烈尼，因為《帝國驕雄》，所以就答應了」。他又指烈尼在片中建造了一個羅馬，「我們只需穿上戲服然後說出台詞」。一連演出兩集《帝國驕雄》的康妮則表示，拍兩片情况大不同，「25年前要準備3小時，現在20分鐘便可以，儘管在說3000名臨時演員、大型道具牽涉在內，實在進展得很快」。

《帝國驕雄II》首映後的首輪影評曝光，亦普遍讚好，認為續集依舊是大製作，有機會躋身來年奧斯卡提名名單，尤其從未得過最佳導演的烈尼史葛、新加盟的保羅麥斯卡，以及已有兩座小金人的丹素華盛頓，後者片中扮演奸角，表現突出，很大機會捲土重來。

奧斯卡電影博物館晚宴變宣傳平台

事實上，年僅28歲的保羅麥斯卡去年便憑《日麗》角逐奧斯卡最佳男主角，第4屆奧斯卡電影博物館晚宴他亦跟烈打莫蘭奴及塔倫天奴等前輩一同獲表揚。奧斯卡電影博物館晚宴雖然只是第4年舉辦，但星光熠熠程度媲美任何頒獎禮，更成為欲角逐來年奧斯卡的新片宣傳平台，前晚現身晚宴的便包括好評如潮的《完美物質》女主角狄美摩亞（Demi Moore）和瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）、應屆威尼斯影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《魔法壞女巫》女星Ariana Grande、《The Last Showgirl》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）等，恍如為公布提名名單熱身。