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娛樂

【娛樂場】舞台劇《一樓一會》 一男一女一鬼愛情三角錯

【明報專訊】潘紹聰主持《恐怖在線》多年，去年以真人真事鬼故事為藍本，策劃舞台劇《死鬼老婆》叫好叫座。今年新班底演出19場《一樓一會》，朱栢謙和張志敏聯手執導，阮韻珊身兼編劇演員；王智德（Alton）、王嘉盈、麥沛東、潘紹聰、歐芷菲與邢灝主演。潘紹聰透露《一樓一會》靈感源自1999年轟動一時的模特兒白骨案。

朱栢謙與張志敏9月聯手執導《遺憾收藏館》，前者形容跟張志敏是二合為一、互補不足，多年友情互相了解心意，自己亦難及對方的行政能力。張志敏笑言跟朱栢謙「好核突」，因他們每晚也要電話溝通，半夜也在傳短訊，彼此有很多想法分享。

為愛付出不同代價

《一樓一會》主題「比鬼更可怕的是寂寞」，講述一棟大廈內充滿着各種寂寞的心，到底是風水影響，還是成人的世界總是寂寞？在寶德大廈出入的都是被寂寞纏繞的人，他們為了得到愛，付出不同代價。

小雲（王嘉盈飾）經營「一樓一」生意，跟傳統鳳姐經營方法有點不同，她在社交網以分享日常趣事當宣傳。貨車司機魏生（王智德飾）是小雲的熟客，很少提及私事，為人風趣有禮，對小雲死心塌地，二人算是客人以上、朋友未滿的關係。魏生從沒越界，每周一次「約會」已令他滿足。

小雲住凶宅遇怪事

小雲自從搬入油麻地某唐樓的劏房，不時發夢聽到一把女聲跟她說話，夢的終結往往是一聲巨響，小雲便會驚醒。一天魏生看到小雲精神不振，知道她近來不停聽到隔壁傳來怪聲，甚至有人叫她的名字，自動請纓陪伴小雲查探真相。

小雲找來廟街通潘sir（潘紹聰飾）和Chris姐（歐芷菲飾）幫手，二人在廟街打滾多年，廟街大小事項也一清二楚。一問之下發現原來小雲的單位前身是凶宅，死者芊芊是個等不到愛人回來的情婦。潘sir表示廟街哪裏沒死過人，反正也算街坊一場，不用太在意，小雲從此不能自拔。

遇人不淑賴風水差

小雲有兩個好鄰居，同層的行家珠珠（阮韻珊飾）和平常穿著浮誇的保險經紀程程（邢灝飾），不時談心事，小雲感覺有異樣一事跟二人分享，但珠珠不感興趣，因為近來愛上有婦之夫新客人阿鐘（麥沛東飾）。小雲勸珠珠勿沉船在一段沒結果的關係，珠珠和程程反勸小雲珍惜眼前人，好好考慮對她死心塌地的魏生。

最後3人慨嘆大廈風水不好，在這裏怎樣也遇不到好男人。小雲對死鬼鄰居芊芊愈來愈上心，魏生為討好小雲，不但沒有勸阻，更搬入凶宅，讓小雲安心，發展成一男一女加一鬼的三角錯關係。珠珠無所不用其極落愛情降、拜狐仙，希望跟阿鐘修成正果。

《一樓一會》

10月25日起 香港藝術中心壽臣劇院

相關字詞﹕潘紹聰 王嘉盈 王智德（Alton） 一樓一會 恐怖在線

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