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娛樂

毛舜筠因謝君豪任《選角》評判 陳湛文被學員團火感動落淚

【明報專訊】謝君豪、陳湛文和毛舜筠昨日錄影ViuTV真人騷《選角》，主持謝君豪和陳湛文自爆節目中不禁流下男兒淚。謝君豪表示策劃此節目希望向年輕演員分享經驗，碌爆人情卡邀請多名圈中好友當導師，「好玩是有機會讓我試試放低自己成就一班年輕人，對我而言是新挑戰和課堂，看着一班學員成長進步，不期然喊了出來」。

陳湛文表示當主持有很多工作，有參與海選，看到年輕人對演技有所追求的那團火，勾起自己年輕時的感覺，也忍不住流淚，笑說：「個人即時後生咗，所以謝君豪咁鍾意黐住啲後生。」毛舜筠表示答允任評判，除ViuTV製作部副總裁金廣城親自邀請，最重要是身兼策劃及導師的謝君豪，加上當中還有朋友參賽，可惜對方最終未能入圍。

毛舜筠喜細女回港就業

問到何時再拍新戲？毛舜筠說：「最近比較忙，在香港時間好少，主要是搬屋，11月又離開香港去旅行，12月去英國參加細女畢業禮，既然去到咁遠，不如去歐洲行吓，所以明年先算。」談到她最近榮升外母，28歲女兒區令山於美國結婚，24歲細女區亦山於英國名校畢業成物理治療師。若細女也結婚捨不捨得？毛舜筠說：「我都有同細女講，不過她仲細，雖然已拍拖，但她覺得需要工作，沒有這麼快結婚。大女剛結婚，我也不想這麼快抱孫，想他們先享受二人世界。」

毛舜筠透露細女選擇回香港工作和她一齊住，令她喜出望外。對於被指為細女特意搬到山頂大宅，她說：「是為了細女返工方便搬出市區，絕對不是搬山頂大屋，我確是廿四孝阿媽，若賣樓不順利，打算親自駕車接送細女返工，好似以前接送返學放學咁。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕毛舜筠 陳湛文 謝君豪 選角

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