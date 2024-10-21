接受鄭裕玲訪問 罕談坎坷童年 黃子華還原發蕭亮脾氣一幕

貪玩偷艇出海 守行為兩年

子華罕談坎坷童年，形容自己是「人球」，先後跟外婆、嫲嫲和母親同住，「最衰唔知係我副尊容，定係我嘅態度，去到外婆或嫲嫲屋企住時，第一係差唔多最細，第二係最唔受歡迎嗰個」。曾就讀名校幼稚園和小學的子華，因學費太貴轉校。讀中學時曾與3同學到相思灣游水，見海邊有隻艇，便靠一支槳划出海玩，怎料被水警截查，最後連人帶艇拖回警署，子華回想猶有餘悸：「好驚呀，大佬只係玩啫，唔係會射我哋呀嘛？」他稱當時好陰公，「幾個𡃁仔得十幾歲，仲著住條泳褲，喺警署裏一直顫抖」。後來他們被判監守行為兩年，子華稱算幸運。

承認流傳發脾氣事件屬實

Do姐稱與子華合作無綫劇《男親女愛》5個月，只目睹對方發過一次脾氣，「網上說你很少發脾氣，紀錄有3次，一次同蕭亮對戲，那次我在現場。有次你在拍戲時，有個員工因為食飯，好似係佢得唔到想要嘅嘢，你發脾氣。仲有一次拍《乜代宗師》結局時，人哋話你有發脾氣」。黃子華大方承認：「是的。」

最難受未能拍《飯戲攻心2》

子華自覺和蕭亮對戲那次不算發脾氣，他問Do姐：「你都在場，你看到什麼？」Do姐稱子華不算發脾氣，「我們見到和明白蕭亮很有性格，他會提議你拍時該怎樣做。你在這方面已很專業，不需他提醒，所謂子華發脾氣，只不過是他當時拿着一疊文件，然後丟掉那疊文件，他也不是很用力，然後說『我有分數！』就是這樣」。至於另外兩次，子華稱有次在內地拍戲，見其他演員的伙食好差，知道有人私吞伙食費而發嬲；還有一次是自導自演《乜代宗師》拍結局時，他傷手骨折。節目尾聲預告子華承認好想拍《飯戲攻心2》，但因一些事不能拍，成為他在娛樂圈以來最難受的事。

娛樂組