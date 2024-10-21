被批踭傳不和14年 台慶劇對撼爭視后 胡定欣笑稱與楊茜堯「批住上」爭獎

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

祥仔笑言穿民初衫到市區宣傳很配合萬聖節，市民反應比想像中好，「因為香港人向來較冷漠，但見到花車路過時表現熱情，令我很開心」。胡定欣表示穿厚衣在橫店拍劇時剛剛好，香港氣溫仍然溫暖，以同一服飾走在香港街上不太配合，要用意志幫自己降溫，「我們真的很有誠意，由將軍澳電視城坐開篷車穿梭公路同隧道，不停跟自己說，我好cool，見到巿民反應熱情，捱熱也值得」。

定欣難忘向祥仔表白跌落水

祥仔談到《巾幗梟雄之懸崖》雖屬《巾幗梟雄》系列，但是全新故事，呼籲大家當新劇看，定欣難忘劇中向祥仔表白一幕，祥仔笑說：「估唔到呢？其實有很多人經常向我表白，粉絲都常對我講『我愛你』。」定欣稱該場戲以一鏡到底拍攝，交代她表白被拒，轉身離開時差錯腳跌落橋，有點驚險，「鏡頭拍到我全身，所以我一定要著住4吋高跟鞋由橋跌落水，條橋與水底相距十幾呎高，水底又有很多石頭，祥哥都很擔心我會拗柴，拍完會全身濕晒，所以只可以拍一次，好彩都很順利」。

定欣楊茜堯商議重演批踭

定欣與楊茜堯早前出席郭晉安生日派對，兩人黐實拍照，網民翻炒二人14年前在台慶頒獎禮上互藐傳不和片段，定欣笑說：「那天我們見面時，都有講起要不要再玩批踭，因為以前那個畫面在網上流傳，好經典，我們自己都在笑，很開心大家的劇都成台慶劇。」

談到今年跟楊茜堯一起再爭視后，會否讓賽？定欣說：「大家互相支持，有實力不用讓，讓就不是真正勝利者。」覺得誰勝算較高？她謂：「暫時唔講，我套劇都未播，睇觀眾喜愛，對自己套劇的角色有很多期待，因為很精彩。」她跟楊茜堯會否在台慶頒獎禮重演批踭？定欣笑說：「批住上。」

祥仔承認恨再攞視帝

問到定欣是否恨再奪視后？她輕輕帶過，稱等劇集播出再談，身邊的祥仔搶答：「我代她答，梗係想啦！」定欣聞言哈哈笑，反問祥仔是否想再攞視帝，他肯定說：「梗係想。（挑戰羅嘉良、郭晉安三屆視帝？）梗係想，等於你問我想唔想發達，就算知道發唔到達，都會想。」至於兩人有什麼攻勢谷劇兼拉票？祥仔說：「我們做宣傳不是為爭視帝、視后，是為套劇，明天會開直播跟網友互動，之後會去北京、上海宣傳，現在做宣傳要用很多方法。」

陳曉華劇中與羅天宇演一對，對新劇收視有信心，讚劇情很豐富，首5集已引人入勝。羅天宇稱《巾幗梟雄之懸崖》有黎耀祥和胡定欣助陣，增加收視信心，「祥哥演戲有感染力，所以我拍完自己戲分，都唔收工，留低睇佢拍，在他身上學到好多」。