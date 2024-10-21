準備鑽戒贈兩子結婚 少買手袋 陳慧琳改買黃金保值

兩子忘記曾上紅館舞台唱歌

提到明年在紅館舉行30周年演唱會，Kelly透露舞台設計有機關，也有得意特色，不過由於有關單位需經過嚴謹審查，仍在申請，未知能否開四面台，回想對上一次開紅館騷是10年前，一提數字即扮驚，「入行30周年，時間過得好快，不要提了。兩個仔都忘記曾上舞台唱歌，遲些或者輪到孫仔上台，跟我一齊唱《花花宇宙》」。

Kelly早前將私人珍藏多年的名牌手袋拍賣，所得款項捐予慈善用途。她解釋因為手袋佔地方，又要長開冷氣和抽濕保養，為免麻煩所以割愛，向來喜歡購物的她盡量忍手不再買手袋和衣服，改為買鑽石和黃金較保值，又易收藏。

提到蔡一傑昨日在社交平台貼相，自爆剛做完切除腦部腫瘤手術，手術順利現正休養，Kelly得知後神色凝重說：「希望蔡一傑早日康復，養好身體，盡快再出來跳舞表演給大家看，稍後會私下傳信息慰問他。」

記者：林蘊兒