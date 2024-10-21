吳慷仁封視帝缺席 睇直播眼濕濕 金鐘獎強調評審沒考量政治因素

吳慷仁憑《有生之年》以大熱姿態封視帝，他在內地拍劇而缺席，由導演許肇任上台代他領獎及致辭。頒獎禮後吳慷仁在社交平台上載他拿着手機看頒戲劇節目男主角獎直播短片，看到自己獲獎時激動眼濕濕，許肇任代致辭時笑稱自己拿着吳慷仁戲中的包上台。

吳睇完直播繼續開工

吳慷仁看直播時，手機不斷彈出恭賀他獲獎的信息，他不斷刪掉，網民好奇誰給他祝賀。吳慷仁開心抹淚，面對鏡頭露出笑容說：「繼續拍戲，繼續工作！」他留言寫道：「收工了，心裏暖暖的。再次謝謝所有一起完成《有生之年》的伙伴們，也謝謝你們的支持。」

吳慷仁早前因簽約內地經理人公司「壹心娛樂」惹熱議，金鐘獎評審主任委員薛聖棻表示：「評審沒有考量政治因素，以作品說話。」他稱吳慷仁從第一輪討論就「優勢勝出」，後來是他和柯叔元鬥到最後一輪。

《有生之年》製作人林心如變喊包

《有生之年》製作人林心如在慶功宴說：「從展榮上台領獎時，我就開始哭，接着小綜（鄭元暢）、導演、慷仁、媚姐（楊貴媚），心情跌宕起伏滿大，真的很開心，上台領獎有點語無倫次，不知道要講什麼。」她表示當初製作《有生之年》，完全沒想過自己要演出，「因為這部戲是男生的故事，我想有一次脫離演員，回到製作方面」。問她是否打算拍續集？林心如明確說不會，「有些東西停在最好的時候就好了，與其做續集，不如把精力花在製作下一個戲劇上」。倘若有好的故事題材，她想和原班人馬繼續合作。

楊貴媚相隔25年再封視后

出爐視后楊貴媚1999年曾以《天公疼好人》獲戲劇節目女主角，今次以《有生之年》再封視后，她表示相隔25年再拿視后，心情很不一樣，有感不少人對資深演員有刻板印象，對於能得獎，她說：「很不容易！」鄭元暢出道21年，憑《有生之年》獲戲劇節目男配角，首次入圍便一擊即中，他出席慶功宴時開心表示：「第一個一定要感謝林心如。」

娛樂組