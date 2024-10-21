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娛樂

因病臨時缺席上月美國巡唱 開腦切腫瘤 蔡一傑報平安

【明報專訊】草蜢9月22、23日在美國舉行兩場《草蜢RE：GRASSHOPPER演唱會2024三藩市站》，蔡一傑因病臨時缺席，只有蔡一智和蘇志威演出。蔡一傑過去一個月沒有公開露面，昨日他在社交平台公開病况報平安，透露剛做完切除腦部腫瘤手術，貼出手術後照片，剃了頭的他後尾枕有長長U形疤痕，留言：「希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩……我哋會繼續唱歌、跳舞，繼續開party，OK？約定大家喇！」

娛樂組

57歲的蔡一傑9月臨時缺席草蜢美國巡迴演唱會，當時草蜢在社交網交代：「蔡一傑經醫生專業判斷，認為暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合，經過慎重考慮之後，其經理人公司、主辦方美國三藩市宣布，蔡一傑將未能為今次一連兩場演唱會站台演出。」蔡一傑有一段時間沒有公開露面，有關他的情况引起揣測，有報道他免疫系統出問題，病况頗嚴重。

手術順利 感謝各界支持愛護

蔡一傑昨日在社交平台貼出剃了頭的正面和後腦長長的U形疤痕相，交代病况報平安，透露剛做完切除腦部腫瘤手術，「手術非常順利，在這裏我要多謝我的家人，一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間，兩人在美國的落力演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來，在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護和我公司上上下下的同事，特別要多謝我老闆林建岳博士體諒及支持，多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間，讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。還要多謝這段期間，我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激，我愛你們 」。

已出院 好快同大家見面

蔡一傑向傳媒發放錄音：「我已好健康咁出咗院嘞！我要同愛我的朋友講聲，你哋千祈唔好擔心我，我會喺不久嘅將來，好快同大家見面。喺呢段期間，我希望大家畀一啲空間，畀我好好哋慢慢康復，去痊癒，然後約定大家跟住落嚟嘅日子，我相信一定係會好精彩，我哋會繼續唱歌、跳舞，繼續開party，OK？約定大家喇！」

蔡一智稱最好關心是不打擾

蔡一傑未有透露腫瘤屬良性或惡性。兄長蔡一智回覆傳媒稱「最好的關心是不打擾！」，蘇志威則多謝大家關心，希望讓蔡一傑好好休息。不少圈中人與網民紛紛在社交平台留言為蔡一傑打氣，包括容祖兒、張敬軒、張繼聰、謝安琪、森美、陳敏之、黎瑞恩、馬浚偉、關心妍與方力申等，好友伍詠薇留言：「愛人，擔心你嘅……你要好好保重好好休息，我返嚟香港即刻搵你。」

相關字詞﹕腦腫瘤 蔡一傑

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