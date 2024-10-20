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娛樂

【娛樂場】芭蕾舞劇《梁山伯與祝英台》 糅合中式美學與現代風格

【明報專訊】香港芭蕾舞團早前舉辦籌款晚會「45周年藍寶石晚宴」，已故賭王何鴻燊女兒何超鳳是2024年香港芭蕾舞團籌款晚會聯合主席，當晚接受訪問透露香港芭蕾舞團未來有很多新製作，包括本月公演、由構思到製作都出自香港本土的芭蕾舞劇《梁山伯與祝英台》，她認為這些項目要有一定投資，所以希望籌得善款，並幫助對芭蕾舞有潛質的低收入家庭小孩，申請入讀香港芭蕾舞學院。

胡頌威與太太麥靜雯聯手編舞

何超鳳提及的《梁山伯與祝英台》是香港芭蕾舞團45周年重頭節目，於10月18日至27日假香港文化中心大劇院作世界首演。由香港芭蕾舞團駐團編舞家胡頌威及太太麥靜雯編舞，奧斯卡金像獎得獎設計師葉錦添擔綱舞台美術設計，加上在廖國敏帶領下的澳門樂團，現場演奏青年作曲家田汨根據何占豪與陳鋼的《梁祝小提琴協奏曲》啟發創作的樂章，帶觀眾一步步感受梁祝相遇、相愛至廝守終身的故事。

舞劇糅合當代中式美學與現代風格，胡頌威與麥靜雯以細膩的編舞重塑梁祝的淒美故事，從梁祝在書院時期一見如故，相識、相知、相戀，到反抗世家聯姻，這對戀人在每一個轉折點都面臨着意想不到的挑戰。女性自主的主題、對傳統和性別角色的反抗、對至死不渝愛情的描述，使梁祝這故事成為經典中的經典，曾被多次改編及以各種藝術形式演繹。中國舞背景出身的胡頌威與麥靜雯，將中國古典舞蹈元素與芭蕾舞及現代舞相互結合，中西合璧，為觀眾帶來耳目一新的感受。

葉錦添設計12道移動屏風熒幕

是次舞台設計融入新式美學，絢麗色彩、精緻細節、藝術佈局，呈現傳統文化與創新的融合，為觀眾帶來梁祝獨特的視覺體驗。設計師葉錦添運用現代數碼元素，創造出多層次且雅致的舞台效果；他設計了12道移動的屏風熒幕，配合投影圖像，跟傳統中國舞劇的表演模式形成強烈對比。服裝方面，葉錦添從中國傳統服飾中汲取靈感，為了配合舞者的肢體律動，他設計舞衣上特別處理，既保留傳統中國服飾文化的精髓，同時亦展現出舞者細緻的動作。

由何占豪、陳鋼創作的《梁祝小提琴協奏曲》，是傳統與現代交織、管弦樂與民間戲曲共生、中西文化結合的作品，歷久不衰。香港芭蕾舞團是次全新舞作，由田汨根據《梁祝小提琴協奏曲》改編，進一步增強觀眾對故事情節的共鳴，讓整部舞劇更加生動感人，保留了原作中的經典元素，也賦予新的藝術表達。芭蕾舞劇《梁山伯與祝英台》在香港文化中心首演結束後，於11月9日及10日在澳門文化中心綜合劇院演出。

相關字詞﹕梁山伯與祝英台 麥靜雯 胡頌威 葉錦添 何超鳳

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