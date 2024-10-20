「世界級港女」稱號嚇怕追求者 杜如風呼冤：從未花過男友錢

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

杜如風為無綫拍攝新一輯旅遊節目《解風福岡》在播映中，她指今次節目特別之處是有艷遇，「我拍旅遊節目差不多20年，第一次有艷遇，好勁，仲遇到幾個，是靚仔，有『爐端燒張智霖』、『明太子周國賢』、仲有一個是『海膽鄭嘉穎』，全部都是廚師。『海膽鄭嘉穎』煮海膽畀我食，好食到我直情爬上張枱，話要嫁畀佢，咁我就以後日日都有得食啦。另外有個途人問我攞電話，我無理會，不過都是得個睇字」。

單身10年一直等人追

杜如風曾有個日本男朋友，會否想找日本男生拍拖？她覺得沒所謂，隨緣，她說：「我咁老仲恨乜嘢，睇得好化，我10年無拍拖，就嚟11年啦，無拍拖無性生活，因為無人追！」她自認保守，不會主動追求異性，她說：「不要看我外表好似好玩得，其實我在這方面好保守，要等人追求。」度過10年單身生活，她稱多年來身邊朋友介紹很多男生給她認識，但沒有適合，坦言自己要求較高，「我要求靚仔、專一，咁已經無啦，邊有靚仔專一㗎，如果有，我真係想遇吓，最好有梁朝偉咁靚仔」。她會否找到另一半，其母已放棄了，並在預留的骨灰龕旁邊留定位置給她，「媽媽預咗全家一齊放在那處，現在老竇（杜惠東2016年離世）坐鎮先，之後到阿媽，再到我，放在一齊，即是已經預知我無另一半啦」。

自爆19歲被求婚

杜如風過往談戀愛曾試過被求婚，最早一次是19歲剛入讀大學，她說：「有人求過婚，但我拒絕了，因為覺得自己未準備好。最早一次被求婚係19歲，我剛入讀大學，跟當時男友拍了兩年拖，但我覺得年紀太細，書未讀完，大家點樣擔起一頭家？係Puppy Love，佢好天真話結婚就結婚，所以我拒絕了。之後入行，有個30多歲嘅男朋友，但發覺性格不合分手，之後就連拖都無得拍，又無人追。我覺得因為啲人話我係『港女』，什麼香港公主，搞到啲男仔不敢埋嚟，呢個有影響，又有人覺得我成日買嘢，買窮你呀咁樣！其實我買嘢全部自己畀錢，我無用過其他男人啲錢，除咗我老竇。那時拍拖去旅行，酒店、機票都係各自畀錢，租屋有時AA制，咁我都唔係好港女啫，畀人誤會咗。」

疫情增進母女感情

杜如風現在對感情事隨緣，多些時間專注陪母親，母女關係好密切，會互相報告行蹤，母親每晚等她回家吃飯。這些改變主要因為疫情，「那段時間無得出街，長時間留在家中，同埋阿媽年紀大，雖然身體健康，但都要畀多啲時間照顧。我都要靠佢，我嘅喪禮等她搞」。她表示鍾意去旅行，拍旅遊節目可以食買玩，覺得這份工不錯，想繼續做旅遊達人，成為終生事業，她笑說：「買嘢買到有點成就，算創一番事業。」

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