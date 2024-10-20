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娛樂

陳山聰戲鬥鄭則士嫌未夠喉 張曦雯被要求收起笑容

【明報專訊】陳山聰、張曦雯、蔡潔、羅天宇及鄭俊弘等昨日到荃灣出席劇集《廉政行動2024》宣傳活動，分享拍攝點滴。陳山聰提到拍攝追捕徐榮一幕差點中暑，「除封街拍追逐戲，還有橋上做飛撲動作，我要半個身飛出圍欄拉住徐榮，都驚衝力太猛撞落欄杆受傷，事前在衣服內攝滿防撞墊卸力。」成家立室後是否要學惜身？他指顧及安全很重要，避免受傷影響拍攝進度。

陳山聰表示相隔六七年再跟影帝鄭則士（Kent哥）合作，非常開心，嫌對手戲太少未夠喉，「以前後生演技不足，Kent哥好肯提點我，今次再碰頭，只得一場對手戲，Kent哥都很尊重我們一班後輩，大家圍埋傾點演。他很有戲，好正，我相約再合作，他笑我當了視帝身價貴」。

張曦雯飾演大肚婆主管，不用拍動作戲，跟羅子溢最多文戲，笑言拍攝時被導演要求收起笑容，「導演說我跟羅子溢說話笑得太甜，似跟他調情」。她指演出沒太多表情，可能予人惡女感覺。

蔡潔擇偶要靚仔人品好

蔡潔飾演難令人猜透的反派，笑指現實中性格剛好相反，很易被猜透，作風較保守和謹慎，「不熟悉的範疇我不會掂，不會買股票，儲錢靠慳」。她希望找到一個穩定對象做長期投資，但尚未遇到適合的，「別人以為我要求高，但我不覺得，圈內或圈外人都無所謂，最緊要人品好，大家夾得來，靚仔、數口叻更好」。她稱緋聞男友黃宗澤只是朋友，會耐心等待緣分，暫未急於找媒人，「我想趁後生做多點事，明年除工作外會出書，希望將來另一半能接受我事業心強。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕廉政行動2024 蔡潔 張曦雯 陳山聰

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