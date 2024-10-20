明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

金鐘獎紅地氈星光熠熠 林心如捱餓騷性感 郭雪芙劉俊謙黑白配

【明報專訊】台灣第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨晚舉行，戲劇類男主角獎由《有生之年》吳慷仁、《女兒大人加個賴》柯叔元、《美食無間》傅孟柏、《不良執念清除師》曾敬驊及《此時此刻》劉俊謙角逐；《早點回家》方宥心、《此時此刻》郭雪芙與賈靜雯、《有生之年》楊貴媚及《華麗計程車行》楊麗音爭視后。迷你劇集方面，拿過兩座金鐘視后的林依晨憑《不夠善良的我們》對戰同劇的許瑋甯，爭奪迷你劇視后。

頒獎禮前紅地氈星光熠熠，出席藝人盛裝赴會，但現場一度下雨。《此時此刻》劉俊謙與同劇角逐視后的郭雪芙一同亮相，黑白配打扮搶鏡，劉俊謙表示首度入圍金鐘獎。被問到女友蔡思韵有否送祝福？他說：「我入圍女友很開心，不想給我太大壓力。」

林依晨低V拖尾裙襬搶鏡

林依晨早前在內地節目《心動的信號》第7季開心舉手稱：「我是成都人！」在網上引起熱議。她昨晚穿著低V拖尾裙襬行紅地氈，十分搶鏡，她心情靚靚向在場粉絲揮手。不過有不少網民在社交平台留言「成都人」、「成都人上台了」、「還以為在成都頒獎」。

林心如穿黑色性感晚裝現身，身形弗爆，笑言沒有特別健身運動，但餓了很久。她雖沒有入圍個人獎項，但參與作品《此時此刻》及擔任製作人的《有生之年》皆有入圍，她開心再跟劇組一起參與這個盛會。

娛樂組

相關字詞﹕林依晨 林心如 郭雪芙 劉俊謙 第59屆金鐘獎

上 / 下一篇新聞