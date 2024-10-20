金鐘獎紅地氈星光熠熠 林心如捱餓騷性感 郭雪芙劉俊謙黑白配

頒獎禮前紅地氈星光熠熠，出席藝人盛裝赴會，但現場一度下雨。《此時此刻》劉俊謙與同劇角逐視后的郭雪芙一同亮相，黑白配打扮搶鏡，劉俊謙表示首度入圍金鐘獎。被問到女友蔡思韵有否送祝福？他說：「我入圍女友很開心，不想給我太大壓力。」

林依晨低V拖尾裙襬搶鏡

林依晨早前在內地節目《心動的信號》第7季開心舉手稱：「我是成都人！」在網上引起熱議。她昨晚穿著低V拖尾裙襬行紅地氈，十分搶鏡，她心情靚靚向在場粉絲揮手。不過有不少網民在社交平台留言「成都人」、「成都人上台了」、「還以為在成都頒獎」。

林心如穿黑色性感晚裝現身，身形弗爆，笑言沒有特別健身運動，但餓了很久。她雖沒有入圍個人獎項，但參與作品《此時此刻》及擔任製作人的《有生之年》皆有入圍，她開心再跟劇組一起參與這個盛會。

娛樂組