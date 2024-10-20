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娛樂

【開箱】《寂寞星球》 羅拉丹談的那場「母子」戀愛

【明報專訊】美劇《不可置信》蘇姍娜格蘭特（Susannah Grant）自編自導，《婚姻故事》57歲羅拉丹（Laura Dern）與《飢餓遊戲》34歲李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）合演愛情片《寂寞星球》（Lonely Planet），本月11日在影視串流平台Netflix上架，短短3日已錄得1100萬觀看次數，迅即登上該平台的英語電影收視榜季軍，雖然捧場者眾，爛番茄網站綜合39篇影評文章，此片得分只有不及格的38%，莫非觀眾對於「母子戀」感到抗拒？

作家戀上才俊

電影《寂寞星球》與大部分人認知的同名旅遊指南並無關係，故事講述性格孤僻的暢銷小說作家凱薩琳（羅拉丹飾）為了尋找新書創作靈感，來到摩洛哥古堡參加作者研討會，在漂亮壯麗的異國風景下，邂逅年輕金融才俊歐文（李安漢斯禾夫飾），一個剛分手的熟女遇上即將分手的俊男，感情一發不可收拾。

《太空部隊》戴安娜蕭華斯（Diana Silvers）飾演新進作家莉莉，首次推出小說即大受歡迎，因此獲邀參加作者研討，她視為打入名作家小圈子的捷徑，任職投資顧問的男友歐文充當陪客，然而置身其中，總覺格格不入，直至偶遇凱薩琳，歐文覺得跟這個陌生、聰慧且體貼的「大姐姐」閒聊，竟比相戀多時的女友更沒距離感，其後得悉莉莉「偷食」男作家，終於分手收場，歐文轉投凱薩琳懷抱，兩人打得火熱，可惜好景不常，凱薩琳遇上事業最大危機，不得不拋下歐文離去，後者在短時間內連續兩次失戀，難道人生就是如此空虛寂寞？

羅拉丹演技佳

羅拉丹跟比她年輕23載的李安漢斯禾夫扮演情侶，說是「姊弟戀」相當勉強，稱為「母子戀」可能更合理，觀眾能否投入其中，便成了此片成功與否的最大關鍵。事實上，身兼編劇和導演的蘇姍娜格蘭特曾經憑《伊人當自強》提名奧斯卡最佳劇本，並以HBO電視電影《證供》贏得美國編劇公會最佳原創劇本，《寂寞星球》故事質素毋庸置疑，她把凱薩琳、歐文和莉莉的三角關係，描寫細緻入微，透過莉莉的躁進、歐文的孤寂，以及凱薩琳的溫柔，把這段關係的感情轉移合理化，遺憾的是羅拉丹雖有影后級的演技示範，面對李安漢斯禾夫的木訥表現，實在難以擦出火花，影評欠佳可以理解。

兩顆寂寞的心

對於《寂寞星球》片名，大概可有兩種解讀，一是從歐文角度出發，當他身處作家研討會時，女友莉莉全情投入且如魚得水，他卻格格不入又無所事事，這個「眾人皆醉我獨醒」的孤獨心境，造成他的寂寞難耐，分手已成定局；二是從凱薩琳角度去看，她跟拍拖14年的雕刻家男友分手，原因並非後者患癌而不久於世，而是他從治療中重新認識自我，反而令她難以適應，唯有「離家出走」到無人認識的古堡避靜兼趕稿，這個創作空間，就是她的寂寞星球。有趣的是，兩顆寂寞的心竟然在此「星球」遇上，重燃彼此對愛情的希望，最終怎能不大團圓結局？

相關字詞﹕戴安娜蕭華斯 李安漢斯禾夫 羅拉丹 寂寞星球 開箱

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