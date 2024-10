韓男團Cravity襲港 最想食叉燒飯

他們得悉香港粉絲見面會票房理想,承諾盡力演出,報答港迷支持,又讚粉絲熱情,希望日後經常來港,自爆去年來港開騷時,欣賞過美麗夜景,今次想再看一次,也要再吃點心及蛋撻,宇璸最掛念叉燒飯,刑準則想去迪士尼樂園。談到最近演出韓國有線頻道Mnet音樂競賽節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》,成員表示沒有壓力,期望在決賽有出色表現。適逢上周三(16日)是宇璸23歲生辰,全場粉絲合唱生日歌,他表示當天跟粉絲一起度過,已很感恩,再獲港迷送驚喜,感動又幸福。活動尾聲,9名成員清唱新歌《Love or Die》兼向粉絲大派飛吻及心心手勢。

記者:蘇珮欣