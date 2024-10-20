韓男團Cravity襲港 最想食叉燒飯

他們得悉香港粉絲見面會票房理想，承諾盡力演出，報答港迷支持，又讚粉絲熱情，希望日後經常來港，自爆去年來港開騷時，欣賞過美麗夜景，今次想再看一次，也要再吃點心及蛋撻，宇璸最掛念叉燒飯，刑準則想去迪士尼樂園。談到最近演出韓國有線頻道Mnet音樂競賽節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》，成員表示沒有壓力，期望在決賽有出色表現。適逢上周三（16日）是宇璸23歲生辰，全場粉絲合唱生日歌，他表示當天跟粉絲一起度過，已很感恩，再獲港迷送驚喜，感動又幸福。活動尾聲，9名成員清唱新歌《Love or Die》兼向粉絲大派飛吻及心心手勢。

記者：蘇珮欣