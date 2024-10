新版《龍威小子》預告首曝光 《西遊ABC》王璞存做接班人 成龍賴夫馬奇奧聯手炮製功夫之王

【明報專訊】今年7月舉行美國聖地牙哥動漫展,索尼電影公司缺席,新片留待上周揭幕的紐約動漫展「曬冷」,艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)與湯哈迪(Tom Hardy)前日親赴現場宣傳即將開畫的超級英雄片《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter)和《毒魔:終極一舞》(Venom: The Last Dance),重點推介卻是成龍與賴夫馬奇奧(Ralph Macchio)合演新版《龍威小子:傳奇》(Karate Kid: Legends,暫譯),現場公開首條預告片,講述兩名功夫大師聯手訓練《西遊ABC》男星王璞存(Ben Wang)成為空手道冠軍的熱血故事。