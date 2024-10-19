【開箱】《致我的解離》一人飾兩角 申惠善愛上李鎮旭姜勳

大受打擊人格分裂

申惠善在《致我的解離》一人分飾兩角：朱恩浩及朱惠利，前者是擁有14年工作經驗，但仍寂寂無聞的新聞女主播；後者則是積極樂觀的停車場管理員。兩個身分其實屬於同一人，恩浩因妹妹惠利失蹤，又跟拍拖多年的男友分手，導致傷心過度而患上解離性身分障礙。申惠善前作《哲仁王后》、《雖然30但仍17》及《歡迎回到三達里》均叫好叫座，演技值得信賴。

解離性身分障礙又稱多重人格障礙，患者出現失憶和身分認同轉變，內心潛藏兩個或以上、明顯不同身分或人格。值得一提的是韓文「解離」與「惠利」相同，編劇大玩文字遊戲。《致我的解離》由《二十五，二十一》鄭志賢執導，《天氣好的話，我會去找你》韓加藍編劇，後者擅長描述細膩情感，恩浩及惠利角色有明顯差異，觀眾不易混淆，申惠善的演出也應記一功，恩浩有話直說，不理會別人感受；惠利善良有禮，卻因緊張而口吃。

五角戀情錯綜複雜

新劇對白也堪玩味，例如恩浩與鄭賢吾（李鎮旭飾）分手後，工作上經常出現摩擦，其實恩浩仍然深愛對方，於是爆出金句：「你知道想放棄極度渴望的人，得多拼命去厭惡他才行。」

編劇又透過「五角戀」故事，增加劇集追看性，恩浩與鄭賢吾是前度戀人，惠利則愛上年輕男主播姜洲延（姜勳飾），後者亦是女主播白慧妍（趙慧珠飾）的單戀對象，究竟如何取捨，成為劇集看點。

申惠善分飾兩角，無論個性與造型截然不同，她演來毫無違和感，恩浩每日沉溺在痛苦之中，下班後自言自語：「每天都在燃燒！」努力爭取幸福的疲憊表情，令人看得心疼。

相反地惠利每天過着幸福生活，就連上班亦覺興奮：「我很幸福！我很幸福！」直至得悉自己患有精神病後，兩個人格都不願面對現實，處於左右為難的局面。

李鎮旭再演愛情劇

李鎮旭扮演有主見且果斷的賢吾，然而在愛情路上，卻是不解溫柔，例如恩浩問他：「如果我跌落水，你會救我嗎？」他竟然答：「你懂得游水，可以自救。」兩人分手時，男方說：「不管交往8年還是8星期，分手這回事一樣可以說句再見，然後就能結束。」劇中提到二人分手，有着不可告人的秘密，原來賢吾自小家破人亡，由6名婆婆合力養大，賢吾忙於照顧她們，因此不想與恩浩結婚，令她背負沉重責任。李鎮旭拋下《Sweet Home》粗獷形象，改以專業人士造型示人，與申惠善談情當然無難度。

《致我的解離》節奏雖然緩慢，但演員表現、拍攝手法均具水準，值得觀眾追看。截稿前播出8集，收視一直維持在2%至3.5%之間，無甚升跌，且看最後4集能否作出突破。