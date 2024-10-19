Got7金有謙訪港 想跟白種元食麵

談到近年作個人歌手發展，有謙稱最大分別是以前只負責七分之一工作，現在要獨自演繹全首歌曲，負擔大增，又說：「以往出席活動，現場大部分觀眾都是Got7粉絲，如今跟其他歌手同場，要如何令他們的粉絲都喜歡我、關注我，並不容易，起初感到不習慣，幸好現在已適應。」

有謙獲邀出任SBS電視台才藝競賽節目《Universe League》評審，節目將於11月開播，對於擔此重任，笑言像「老江湖」一樣，有許多東西想跟他們分享，特別是JYP（朴振榮）曾跟他說過「堅持下去的話，就能生存下來」，最想跟參賽者分享。有謙最近發行新專輯《Trust Me》，參與許多創作，如果遇到出色的音樂人，也想跟別人合作。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳