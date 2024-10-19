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娛樂

Got7金有謙訪港 想跟白種元食麵

【明報專訊】韓國男團Got7成員金有謙今日（19日）在港舉行《2024 YUGYEOM Tour [Trusty] IN Hong Kong》演唱會，昨日先接受本報訪問，表示從前跟Got7隊友來港，對美食毫不關心，今次再來卻滿腦子都是港式食物，他說：「最想食麵，因為看過白種元介紹，想吃炸過的蛋麵。」他來港多次，最難忘是跟隊友在港拍攝綜藝節目《GOT7的HARD CARRY》第2季，他表示：「當時乘搭中環半山扶手電梯，可惜天公不作美，下着大雨，我們又去了迪士尼樂園。」

談到近年作個人歌手發展，有謙稱最大分別是以前只負責七分之一工作，現在要獨自演繹全首歌曲，負擔大增，又說：「以往出席活動，現場大部分觀眾都是Got7粉絲，如今跟其他歌手同場，要如何令他們的粉絲都喜歡我、關注我，並不容易，起初感到不習慣，幸好現在已適應。」

有謙獲邀出任SBS電視台才藝競賽節目《Universe League》評審，節目將於11月開播，對於擔此重任，笑言像「老江湖」一樣，有許多東西想跟他們分享，特別是JYP（朴振榮）曾跟他說過「堅持下去的話，就能生存下來」，最想跟參賽者分享。有謙最近發行新專輯《Trust Me》，參與許多創作，如果遇到出色的音樂人，也想跟別人合作。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

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