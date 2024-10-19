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娛樂

【娛樂場】拍攝現場創作《覓》 Kay Chan堅持追尋歌手夢

【明報專訊】電影《我談的那場戀愛》將多年來默默耕耘的陳章棨（Kay Chan）帶到樂迷面前，《覓》是《我談的那場戀愛》插曲，也是Kay Chan包辦作曲填詞及主唱的第一首上架原創音樂作品，他在電影中也本色演出，客串街頭歌手一角，跟男女主角吳君如與張天賦（MC）同場，因為這演出機會，Kay Chan終以創作歌手身分推出首支個人單曲《覓》。

街頭歌手曾參加《造星II》

Kay Chan曾參加2019年《全民造星II》，賽前已在港九新界巡迴Busking，在《造星II》中，他是55號參賽者，其自我介紹「我係一個音樂人，希望我嘅音樂可以感動到你」，當時他以自創歌曲參賽，MC跟他同屆參賽。Kay Chan賽後到了台灣留學，主修傳播管理，但發現自己還是希望追求音樂之路，所以決定回港；回港後意外得到《我談的那場戀愛》的演出機會，除了演街頭歌手角色，還創作了《覓》，他知道這場口是吳君如跟MC關係的重要情節，初時也擔心自己能否勝任，但很快就決定要為這幕寫出一首屬於余笑琴（吳君如飾）和李偉祖（MC飾）的歌曲。

感謝導演何妙祺畀機會

這首歌背後的創作故事也很有趣，Kay Chan說：「導演說這部電影為首部劇情片，資金有點緊絀，未能買入其他歌曲的版權。在拍攝現場透過副導演告訴我電影故事情節，我就現場即席創作歌曲，最後導演把這首《覓》收錄在電影當中成為插曲。」

當《我談的那場戀愛》在電影節放映時，Kay Chan才首次看到自己的演出，最令他震驚是自己的歌曲《覓》竟在電影的高潮時出現，他感覺難以置信。一向低調及被動的他也大膽說出心底的謝意：「感謝導演何妙祺願意畀機會一個新人歌手，始終這部電影的卡士非常犀利，能夠參演已非常榮幸，更何况歌曲能以插曲在電影播放。」Kay Chan獲邀參與電影宣傳，謝票活動更在影后吳君如身邊自彈自唱，心情好夢幻，更感恩獲前輩照顧。

與MC合作重拾參賽感覺

提到跟MC合作演出，Kay Chan稱十分開心，就像回到當年參賽的感覺一樣。他跟《造星II》的戰友一直保持聯絡，同時也成為彼此之間的音樂伙伴，去年回港時跟與曾比特到旺角busking。在香港做獨立唱作歌手不容易，為維持生活，他同樣是結他導師，也為其他歌手彈結他。Kay Chan沒放棄歌手夢，爭取機會在商場、活動及音樂會等表演。《覓》是他第一首個人單曲，登上了音樂串流平台Spotify「勁播50強—香港」第一位。他稱拍攝《覓》MV和單曲封面時，憶起一年前拍攝電影的情景，特別投入到情感。

相關字詞﹕ 陳章棨（Kay Chan） 我談的那場戀愛

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