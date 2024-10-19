明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

趙學而12月麥花臣開騷 以歌會友不跳舞

【明報專訊】53歲趙學而一向認為年齡只是數字，最重要是心態，仍存在好奇和喜歡玩樂的心。她覺得50歲前後最大分別是體力，人類始終敵不過天意，也敵不過時間的流逝。她自問比較虛弱，要努力多做運動，去年舉辦與管弦樂團合作的音樂會後，今年12月7日在麥花臣場館舉行《趙學而50 Plus演唱會》以歌會友，她透露：「基本上每次演唱會，在編排上我都會參與很多，會唱大家喜歡的歌，也可能會唱別人的歌。」

演唱會由鄧建明（Joey Tang）擔任音樂總監，趙學而說：「我在電視音樂節目和Joey Tang合作了3季，他很熟悉我的音樂風格。他是夾band出身，這次演唱會會帶一點band sound元素。我不是很多機會接觸band sound，是一個初嘗試，自己的歌會有一點改編，希望帶給大家新鮮感。疫情後，大家整體氣氛都高興，希望這次能帶給大家開心感覺。」不過她決定不會再跳舞，如果觀眾想跳，可以出來跳，但她希望專心唱好每首歌。演唱會海報拍攝以柔和湖水綠色為主調，感覺像在一個未知地方尋找方向，或是一個整裝待發、重整自己路向的感覺。在顏色和氛圍方面，呈現比較歡愉和充滿希望感覺。趙學而開始構思歌單和研究歌曲之間的配搭，也在調理身體和做運動，期望以有最佳狀態跟歌迷見面。

娛樂組

相關字詞﹕趙學而50 Plus演唱會 趙學而

上 / 下一篇新聞