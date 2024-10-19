趙學而12月麥花臣開騷 以歌會友不跳舞

演唱會由鄧建明（Joey Tang）擔任音樂總監，趙學而說：「我在電視音樂節目和Joey Tang合作了3季，他很熟悉我的音樂風格。他是夾band出身，這次演唱會會帶一點band sound元素。我不是很多機會接觸band sound，是一個初嘗試，自己的歌會有一點改編，希望帶給大家新鮮感。疫情後，大家整體氣氛都高興，希望這次能帶給大家開心感覺。」不過她決定不會再跳舞，如果觀眾想跳，可以出來跳，但她希望專心唱好每首歌。演唱會海報拍攝以柔和湖水綠色為主調，感覺像在一個未知地方尋找方向，或是一個整裝待發、重整自己路向的感覺。在顏色和氛圍方面，呈現比較歡愉和充滿希望感覺。趙學而開始構思歌單和研究歌曲之間的配搭，也在調理身體和做運動，期望以有最佳狀態跟歌迷見面。

娛樂組