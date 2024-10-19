ROVER旺角busking宣傳新歌

Kim：流淚不等於柔弱

成員卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）、陳鎮亨（亨仔）及王希晉曾有busking經驗，但今年2月組成ROVER後，是首次以歌手身分跟觀眾近距離接觸，過程中4子表現有點緊張。ROVER先以新歌《男孩子不要流淚》打頭陣，隊長Kim分享他們創作此曲的概念，「希望借首歌表達男孩子亦有流淚權力，流淚並不等於柔弱，大家一直都覺得『男兒有淚不輕彈』，但其實喊是抒發情感途徑，大家想喊就喊出來」。其後每名隊員各自表演，亨仔自彈自唱《新不了情》鋼琴版，他深情演繹後大呼緊張，手都震，好似回到比賽時。接着Kim彈結他唱陳奕迅的《好久不見》，他說：「今次是我第一次正式busking，真係好好feel。」Jason唱林峯的《愛不疚》，並邀請亨仔鋼琴伴奏。希晉帶來《以後別做朋友》，找來好友為他伴奏，他真情剖白說：「這個朋友是我未出道已一齊玩音樂，我哋一開始什麼都不識，即使中間有拗撬，但依然繼續一齊向音樂夢進發。」快閃Busking後，眼見粉絲未離場，4子再唱《男孩子不要流淚》，又跟粉絲大合照，在氣氛熾熱下結束。他們感謝粉絲在天氣炎熱下仍到場支持，令他們好感動。

娛樂組