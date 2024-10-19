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娛樂

無綫推8大台慶綜藝 相隔20年再製作電視電影 《呃錢》主持蕭正楠稱險墮騙徒陷阱

【明報專訊】無綫為慶祝57周年台慶，除接連推出4部台慶劇外，昨日公布8大台慶綜藝節目，包括相隔20年再製作的電視電影《尋夢琴澳》，由三生三旦，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯主演。還有復出幕前的余文樂拍攝《與天地對話》，蕭正楠主持的節目《呃錢》，為觀眾拆解最常見及最新的詐騙手法。蕭正楠昨日出席記者會透露最近差點墮入騙徒陷阱，幸好及時發現避免金錢損失，讚太太黃翠如理財方面醒目。

記者：林蘊兒

無綫8大台慶綜藝節目除《獎門人台慶感謝祭》、《中年好聲音3》及《Grand住去大阪》，還有全新製作的《呃錢》、《戰場上》、《與天地對話》及《自駕德島》，以及相隔20年再推出的電視電影《尋夢琴澳》。

三生三旦主演《尋夢琴澳》

《尋夢琴澳》由陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯主演，講述6名身處橫琴的香港人如何在追夢與生活及愛情之間取得平衡，探討生育問題、男女相處、夫妻之道及網上情騙等問題。

余文樂時隔7年全面復出幕前，他與姜皓文、蔡思貝及林盛斌拍攝的《與天地對話》有別於一般旅遊節目，到一般人甚少踏足的南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁及北領地紅土地區拍攝。4名藝人除會探索這4個地區，還會就「人生為何而活」、「你信命運？」、「人生最可怕是什麼？」及「身處逆境如何自處」主題自我探討。

《戰場上》黎芷珊深入戰地

黎芷珊透過節目《戰場上》深入烏克蘭、以色列及巴勒斯坦，真實記錄戰場上的事和情，透過第一身視角探討當地人民如何在無情戰火下堅毅地生活。《Grand住》系列繼上輯玩轉台北後，主持C君與新拍檔陸浩明、高海寧轉戰大阪及京都，繼續超豪式旅遊。《自駕德島》主攻體驗位於四國德島的漫活悠閒遊，兩名港姐主持更會大浸美人湯溫泉。資訊節目《呃錢》由《東張西望》幕後班底打造，主持有區永權、李旻芳、梁敏巧及蕭正楠，節目透過全外景及戲劇式的拍攝方式，拆解最常見及最新的詐騙手法。

蕭正楠為翠如慶生犧牲一日綵排

蕭正楠昨日聯同《東張西望》的區永權、李旻芳及梁敏巧出席《呃錢》記者會，談及自己或身邊人遇過的騙局經歷。蕭正楠自爆見識過不法之徒用AI人面技術，假扮他太太黃翠如呃取資料。也試過收到自稱銀行職員來電，對方有他個人資料，起初不虞有詐，還差點將自己網上銀行密碼告知對方，幸及時醒覺有不妥，揭發是騙局，沒有金錢損失。他每日仍經常接到數十個3字頭疑為行騙電話，最擔心家中長輩被騙，「有騙徒稱為住宅裝水機，媽咪不小心誤信對方，結果花幾千元安裝卻變成臭水。銀碼雖然不大，但見媽咪為此不開心，我也為她感心痛」。他否認身家交太太管理，稱夫妻經濟獨立，有重要投資決定才商量。他讚太太理財醒目，自己則屬謹慎派，會用傳統方法經銀行櫃員機過數，感覺較穩陣。他本月25日在佛山開騷，但寧願犧牲綵排時間，也要為23日生日的翠如慶祝後才離港，屆時或約好友一起食飯，覺得有他陪伴是給太太最好的生日禮物。

區永權醒目擊退騙徒

區永權收過詐騙電話，對方明知他是《東張》主持亦照詐騙，可能想刻意挑戰他，最後騙徒被他戲弄及擊退。最近有《東張》攝影師在外景採訪時遇襲，遭人追打和咬傷需報警處理。區永權稱工作人員遇襲事件非首次，知道女主持比男主持較易被受訪者接受。蕭正楠提議主持設防護裝備，女主持也要小心衣著。

相關字詞﹕尋夢琴澳 呃錢 蕭正楠 8大台慶綜藝節目

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