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娛樂

謝君豪Jeffrey領軍踩入消防局拍MV

【明報專訊】謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、林家熙（Locker）、梁仲恆及黃愷傑，昨日到觀塘一間消防局拍攝電影《焚城》歌曲《一世隊友》MV，他們穿上白色背心及制服褲，合照時谷胸肌及手臂「老鼠仔」，剛巧附近學校的學生放學，見到Jeffrey即尖叫，阿Dee與Locker立即將Jeffrey推入消防局，場面搞笑。

謝君豪透露MV內容由他們自由發揮，但有濕身環節。會否拍攝消防員寫真？Jeffrey說如果為慈善，可以出一分力，又指謝君豪買了新相機，可以操刀。兩人希望《焚城》有好成績，但未決定票房好的話如何回饋觀眾，謝君豪笑說︰「可以扮成『任何仁』﹗」Jeffrey說︰「我會讓大家看到他的真身。」

阿Dee表示怕水，希望不會濕身。Locker說︰「期待用水槍射謝君豪，我怕他熱，要為他降溫。」對於Jeffrey稱可以影消防員寫真，阿Dee說︰「可以考慮，我隨時準備好，但不會裸露。我們不是真正的消防員，要為消防員保持形象。」兩人被問到最滿意身體哪部分，阿Dee稱是鼻尖，Locker說是喉核。提到被蘇雅琳指足球技巧有姿勢無實際，Locker說︰「她不太識睇波，不知道我的實力；我不是很有實力，踢波最重要講感覺。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕一世隊友 焚城 魏浚笙(Jeffrey) 謝君豪

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