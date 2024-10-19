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娛樂

英國Grimmfest電影節 張家輝憑《贖夢》奪最佳導演

【明報專訊】影帝張家輝憑自編自導自演電影《贖夢》在英國曼徹斯特Grimmfest電影節奪得最佳導演獎。今屆電影節有來自全球20多部奇幻恐怖片參展，當中包括美國、意大利及英國等地的作品，《贖夢》獲評審團青睞，一致通過張家輝奪獎。評審團形容《贖夢》為一套致幻的心理電影，讚揚張家輝不止是編劇及導演，亦在電影中兼任主角。

唯一參展華語電影

《贖夢》除獲得最佳導演獎外，還在最佳驚嚇電影及最佳視覺及特殊效果兩個獎項中，獲評審團特別點名表揚。由楊文傑領軍的特技團隊，其出色的特技效果將片中的驚悚氛圍發揮得淋漓盡致，令《贖夢》成為今屆影展一大亮點。今屆Grimmfest電影節也展示來自世界各地的作品，如美國電影《Beezel》、瑞典《From Darkness》、土耳其《SAYARA》、意大利《THE WELL》，以及於今年康城影展獲得最佳劇本獎、由狄美摩亞主演的《完美物質》（The Substance）等，《贖夢》是唯一參展的華語電影，成功脫穎而出。

《贖夢》已先後入圍7個影展，包括意大利烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節全景單元、馬來西亞國際電影節、德國奇幻電影節、英國Grimmfest電影節，以及巴黎詭奇電影節競賽單元。

娛樂組

相關字詞﹕英國曼徹斯特Grimmfest電影節 贖夢 張家輝

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