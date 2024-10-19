陳山聰開心獲兒子帶挈拍廣告 羅子溢願做湊仔公撐老婆拍劇

陳山聰兒子Jaco剛升讀K2，有報道指陳山聰為愛子日後讀名校鋪路，刻意轉換幼稚園。他澄清道：「沒有轉校，只是校址改了。聽聞這間政府全資學校好難入讀，巧合收了Jaco，至於能否讀得上，視乎他自己。我想兒子開心成長和讀到書，至少學好講中文、英文及普通話。」他最近與Jaco父子檔拍廣告，是客戶喜歡兒子夠得意，間接帶挈他獲搵銀機會，「阿仔不怕醜，記性幾好，講到幾句對白和識做表情。兩仔爺酬勞分開計，錢會入他戶口幫補學費，我可以做他經理人」。

羅子溢安排長女「小珍珠」入讀私校，稱不會強迫女兒讀書，又透露當日親自帶女兒到學校面試，以為女兒表現麻麻，慶幸獲學校取錄。他表示一對子女年紀漸長，沒以前困身，所以很支持太太楊茜堯復出拍劇，「仔女間中會來探班。知道有很多觀眾想看太太演出，故考慮網民提議，我留家照顧家庭，太太出外拍劇；也不介意一家四口接拍廣告，酬勞都可以分開計，有得傾，但要仔女專注做事有一定難度」。

蔡潔首度挑戰演大反派

蔡潔劇中壓軸登場，開心飾演其中一個單元的大反派，已恨了很久，當初接劇本時已覺得很大挑戰，「大家會見到從未見過的蔡潔，一出場已好震撼，只可以說角色是提醒大家，千萬不要得罪女人。我與徐榮扮演夫婦，但沒有親熱戲，我覺得他像哥哥，好驚演不出做人妻的感覺，也難忘首次到赤柱監獄實景拍攝」。雖然演反派，但蔡潔沒信心憑此角色在無綫頒獎禮爭獎。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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