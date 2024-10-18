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娛樂

【開箱】《饑餓鬥室2》離不開留不低 人生就是一座監獄

【明報專訊】西班牙驚慄片《饑餓鬥室》2019年開畫叫好卻不叫座，全球票房僅收109萬美元（約850萬港元），翌年移師影視串流平台Netflix上架，多得疫情「帶挈」收視爆升，電影透過主角在監獄經歷的恐怖情景，影射貧富懸殊、階級觀念等社會問題，被視為對當權者作出靈魂拷問的暗黑寓言。Netflix直接購入續集《饑餓鬥室2》（The Platform 2）播映權，10月4日推出即蟬聯非英語電影收視榜冠軍，雖然捧場者眾，可是爛番茄影評網站得分只有不及格的36%，跟首集錄得80%相差甚遠，莫非期望愈大失望愈大？

囚犯自定律法

《饑餓鬥室2》雖說是電影前傳，但對戲中出現古怪監獄「絕命坑」的來龍去脈，或者哪些犯人才會被判在此服刑等問題，仍然沒有交出答案，恐怕要等Netflix開拍第3集才有機會揭盅。絕命坑是一座擁有333層深的垂直式地下監獄，每日只供應一餐，透過升降台從上而下每層停留數分鐘，囚犯只能在指定時間進食，逾時即降落下層，如此類推。

為了達至公平原則，囚犯每月都會被調配到不同樓層。問題是，如何保證上層囚犯不會大吃大喝，下層只能拾人渣滓，甚至捱饑抵餓？原來監獄內有一名神秘的「大師」制定律法，「受膏者」執行指令，囚犯只能進食事先預訂的東西，違規者被稱為「野蠻人」，會受到附近樓層的囚犯集體攻擊，在此規定之下，表面上看似相安無事，大部分人奉公守法。

主角密謀逃獄

直至《誰和誰共母》西班牙女星米蘭妮史密（Milena Smit）飾演佩蘭卜安入獄，形勢逐漸傾斜。她原本是個藝術家，因誤殺被判囚，故事開始時，她跟殺人犯薩米亞丁一同囚禁在第24層監牢，兩人和平共處。一個月後，他倆被調落第180層，在食物緊張的情况下，薩米亞丁因偷吃而內疚，為免連累女方，他決定自焚而亡，目睹悲劇發生而無法阻止的佩蘭卜安感到傷心又慚愧。

再次調監之日，她回升上第51層，同囚獨臂女子為友報仇，準備挑戰律法，假如成功的話，再策劃逃獄大計，佩蘭卜安答應合作，最終事敗惹來受膏者還擊，親自審判她們罪行，佩蘭卜安受到斷臂懲罰，獄友更受盡折磨而死。一個月後，佩蘭卜安來到第72層，她已忍夠律法，直接踩在食物上，以野蠻人姿態逐層下降，然後說服其他囚犯一起反抗受膏者，雙方展開生死肉搏，彼此傷亡慘重，事實卻是征服受膏者只是佩蘭卜安展開逃獄大計的第一步棋，接下來能否逃出生天，才是關鍵所在。

反思何謂公平

上集旨在諷刺貧富懸殊、階級觀念等社會問題，今集則要觀眾反思何謂公平和規矩，假如律法能夠保障眾生平等，何以有人以身試法，甚至冒死反抗？佩蘭卜安曾經昂首疾呼「樓層愈高，責任愈大」，正好反映「高層」並沒守法，「低層」才要捱餓，感覺相當寫實。導演烏魯蒂亞（Galder Gaztelu-Urrutia）透過絕命坑影射人生就像是一座監獄，面對執法不公，「逃獄」可能是唯一自救方法。

表面上《饑餓鬥室2》提出一個宏大且值得反思的人生課題，問題是電影製作粗糙，對白冗贅沉悶，為了讓觀眾「捱」到結局，只好不斷販賣血腥暴力和裸露場面，藉以製造官能刺激，結果變成本末倒置。加上如先所言，作為《饑餓鬥室》前傳卻未能交代故事背景，看罷反而留下更多問號，爛番茄得分極低並非無因。

相關字詞﹕饑餓鬥室2 開箱

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