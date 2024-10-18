明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《光開門就很忙了》 林心如經營寵物民宿被鱷魚嚇親

【明報專訊】林心如出道逾30年，多年前涉獵幕後工作，任戲劇與節目製作人，作品包括《姐姐立正向前走》、《16個夏天》、《華燈初上》等，均取得不錯成績。去年《華燈初上》延伸推出兩輯實境綜藝節目《光露營就很忙了》和《光開門就很忙了》，後者近日在TVB Plus播映。

《光露營就很忙了》由總製作人林心如率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉等好姊妹野外露營，看她們如何從五星級露營區一路到沒水沒電的野營，過程中如何克服種種露營難題，大獲好評。第2季《光開門就很忙了》，林心如在台東當寵物民宿店長，伙楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰與陳昊森共同經營，一起克服困難和挑戰。

楊謹華任美學總監、陳意涵是活動部長、郭雪芙做「點心擔當」、餐飲總監周興哲、二廚章廣辰、陳昊森負責房務總管，加上兩狗短短與Nini，一起展開歡樂的民宿生活。

各司其職 提供最佳服務

林心如回憶經營民宿的日子：「恍如一場夢，每天早上起牀很累，晚上大家聚在一起又吃又喝，聊得捨不得睡，這些過程讓我們收穫了很棒的友誼與團結的情感。我們經營寵物友善民宿最高原則是服務好客人，讓他們有賓至如歸感覺。」

說到班底選角準則，林心如說：「應該是直覺與信任，我跟楊謹華、陳意涵、郭雪芙原本熟悉，找她們一起經營可以很安心。民宿的主廚是不可或缺的角色，馬上想到『型男主廚』周興哲，他很擅長烹飪，曾吃過他做的菜，有他不用擔心旅客的餐點。另外民宿也需要體力勞動，章廣辰主要任務是二廚，陳昊森負責房務打理工作」。

周興哲表示為客人介紹晚餐料理時：「比在小巨蛋唱歌還緊張。」「廚藝擔當」周興哲與章廣辰首次合作，章廣辰透露第一次吃到周興哲的料理時大讚：「根本是可以營業的水準。」他經過學習後，最擅長煎牛排和三文魚。

製作實境綜藝比戲劇輕鬆

林心如解釋從戲劇製作人轉戰實境綜藝節目原因，「初衷是覺得好姊妹們一起拍節目會很有趣，實境節目較過去製作戲劇輕鬆，還能感受到一班成員的真誠，拉近彼此距離。還有我喜歡旅行，很喜歡住各個不同民宿，可以感受到每個民宿老闆的用心經營，想着如果是我經營的話，會給旅客與自己有什麼不同感受」。她認為每次挑戰，都是帶着初生之犢的勇氣，希望嘗試看看，試了才知道好不好。

有傳《光開門就很忙了》比《光露營就很忙了》製作費高逾5000萬新台幣（約1200萬港元），林心如說：「總之有幾千萬，感謝贊助商和一班金主爸爸。（是否有自掏腰包？）我個人贊助的部分只有酒。」

難忘幫鱷魚冲涼

林心如開拍前對在台東取景一度擔心交通狀况，但想到在台東海景像度假，便把擔憂忘記。另一擔心是成員全程住在宿舍，展開半個月以上的同居生活，「一開始比較不自在，後來愈來愈習慣」。

到訪民宿的嘉賓包括許瑋甯、楊銘威、修杰楷、夏于喬、宋芸樺、任容萱和蘇有朋等，還有特別貴賓鱷魚、蛇、蜥蜴、狐獴等，林心如、陳意涵與陳昊森難忘被鱷魚嚇得逃之夭夭，跌坐地上，還要幫鱷魚洗澡。

《光開門就很忙了》

逢周日晚9時 TV Plus播映

上 / 下一篇新聞