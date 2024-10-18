明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

處女talk show獨霸舞台圓夢 黃正宜誓擺屋企人圈中好友上枱

阿正11月開Talk騷盼自肥 偏向綜藝形式 預告出賣家人朋友

【明報專訊】叱咤903 DJ黃正宜（阿正）除開咪主持節目，又拍綜藝節目，以及以組合形式出歌，一直有拍檔傍住。加入商台7年的她認為是時候跳出舒適圈，嘗試做獨腳戲，將於11月1至3日假旺角麥花臣場館舉行處女talk show《正DIVA》，實現獨霸舞台，擔「正」女主角夢想。阿正預告除跟觀眾講心底話，還會出賣屋企人和圈中好友，大爆他們的搞笑秘聞，期望令大家又喊又笑之餘，又可以見到不一樣的她。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

阿正自從伙MIRROR成員呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌和劉沛蘅（Hillary）主持ViuTV節目《膠戰》後，習慣被外界封為「癡女」，籌備talk show初期曾考慮叫「癡女騷」，後來改變主意，不過當中仍會保留表達癡女一面的環節，「聽到個騷名起初有啲驚，感覺好自戀，『正DIVA』諧音可以係『正癲花』同『有啲煩』。我好想認真做一次騷，令大家看完騷後得到一些共鳴，當然最理想叫好叫座」。

出賣「膠友」Hillary

阿正認為做pop diva先決條件要與人保持距離感，她自問形象太親民、貼地，所以難以圓夢。她為talk show內容絞盡腦汁，想分享平日開咪時很少談的話題，以及比較深入的心底話，再加一堆搞笑蝦碌事，期望個騷令大家又喊又笑。

阿正預告會出賣家人和朋友，「其中一個環節會爆圈中好友趣事，例如『6膠』之一的Hillary。至於Jeffrey和Edan，拍《膠戰》時爆了太多，今次未必再講。Dickson（余德丞）成日上我節目，他的笑料提了好多次。所以今次個騷傾向平日好少講的屋企人搞笑事，我阿媽就係一個笑匠，我有99%的基因遺傳自她，藉今次機會讓大家更認識我，見到以往從未見過的『阿正』」。

虛有其表 體力勁差

口齒伶俐、轉數又快的阿正覺得平日主持電台節目或拍綜藝，都不及在舞台上刺激好玩，「主持《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，可以面對面望到台下觀眾的現場反應，直接互動交流，還需要執生，感覺舞台的挑戰很大」。

阿正向來形象大癲大肺好玩得，開騷最擔心體力問題，自爆虛有其表，「別以為我時常都充滿能量，其實出街玩一日，要唞3日才能回氣，要撐住個騷全晚，真的好考驗體力。已逼自己跑步、打拳、健身幫助練氣。之前看鄭秀文演唱會，見她唱歌跳舞後，還能夠談笑風生，我身為後輩，覺得她超水準，非常佩服」。

不是黃子華式棟篤笑

阿正透露處女talk show偏向綜藝形式，不是類似黃子華式棟篤笑，有小劇場會同觀眾互動玩遊戲。她直認有私心想「自肥」，計劃三晚都請不同嘉賓，說笑想邀請韓國男神朴寶劍，請不到便找其他靚仔頂替；心目中另一男神Jeffrey，她怕對方太忙未必有時間，故嘉賓名單要保密。

場地提供：No.5 Studio

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞