處女talk show獨霸舞台圓夢 黃正宜誓擺屋企人圈中好友上枱

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

阿正自從伙MIRROR成員呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌和劉沛蘅（Hillary）主持ViuTV節目《膠戰》後，習慣被外界封為「癡女」，籌備talk show初期曾考慮叫「癡女騷」，後來改變主意，不過當中仍會保留表達癡女一面的環節，「聽到個騷名起初有啲驚，感覺好自戀，『正DIVA』諧音可以係『正癲花』同『有啲煩』。我好想認真做一次騷，令大家看完騷後得到一些共鳴，當然最理想叫好叫座」。

出賣「膠友」Hillary

阿正認為做pop diva先決條件要與人保持距離感，她自問形象太親民、貼地，所以難以圓夢。她為talk show內容絞盡腦汁，想分享平日開咪時很少談的話題，以及比較深入的心底話，再加一堆搞笑蝦碌事，期望個騷令大家又喊又笑。

阿正預告會出賣家人和朋友，「其中一個環節會爆圈中好友趣事，例如『6膠』之一的Hillary。至於Jeffrey和Edan，拍《膠戰》時爆了太多，今次未必再講。Dickson（余德丞）成日上我節目，他的笑料提了好多次。所以今次個騷傾向平日好少講的屋企人搞笑事，我阿媽就係一個笑匠，我有99%的基因遺傳自她，藉今次機會讓大家更認識我，見到以往從未見過的『阿正』」。

虛有其表 體力勁差

口齒伶俐、轉數又快的阿正覺得平日主持電台節目或拍綜藝，都不及在舞台上刺激好玩，「主持《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，可以面對面望到台下觀眾的現場反應，直接互動交流，還需要執生，感覺舞台的挑戰很大」。

阿正向來形象大癲大肺好玩得，開騷最擔心體力問題，自爆虛有其表，「別以為我時常都充滿能量，其實出街玩一日，要唞3日才能回氣，要撐住個騷全晚，真的好考驗體力。已逼自己跑步、打拳、健身幫助練氣。之前看鄭秀文演唱會，見她唱歌跳舞後，還能夠談笑風生，我身為後輩，覺得她超水準，非常佩服」。

不是黃子華式棟篤笑

阿正透露處女talk show偏向綜藝形式，不是類似黃子華式棟篤笑，有小劇場會同觀眾互動玩遊戲。她直認有私心想「自肥」，計劃三晚都請不同嘉賓，說笑想邀請韓國男神朴寶劍，請不到便找其他靚仔頂替；心目中另一男神Jeffrey，她怕對方太忙未必有時間，故嘉賓名單要保密。

場地提供：No.5 Studio

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com