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娛樂

學踢波不怕變甲組腳 蘇雅琳讚女團UNi可愛

【明報專訊】女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）昨日出席傳奇球星表演賽記者會，同場有巴塞傳奇球星路爾斯加西亞及皇馬名宿摩連迪斯。

Ivy So早前擔任Now TV歐洲國家盃大使，對足球感興趣，最近跟前港足隊長陳偉豪學踢波。她開心跟兩名球星近距離接觸，獲傳授「的波」控球技巧。Ivy So穿短裙配長靴，學控球時有點雞手鴨腳，開心獲兩名球星送贈簽名球衣。

Ivy So表示跟教練陳偉豪學踢波有難度，發覺射球與控波有不同技巧，最驚在球場上撞傷碰瘀，稱一年前拍劇踩單車時撞傷膝蓋，留下的瘀痕至今仍未消除，「訓練時，教練和其他學員都會好小心，直情主動送個波給我踢。現時主力操練體能，每次練完波都會做按摩，不怕變甲組腳」。提到袁澧林早前宣布加盟香港女子甲組球會「公民女子足球隊」，Ivy So讚袁灃林踢波有天分，自問球技不及對方，無意加入球隊。

談到新女團UNi出道公開演出甩舞步又走音，遭狠批及被封「魔音女團」。Ivy So認為她們好可愛，「我當初出道也試過表演差，好自責，見她們表現好有活力，可能在商場表演，場地有限又沒戴耳機才受影響。聽聞UNi是自資女團，出歌和排舞都靠自己，她們好勁，叻過我好多！」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕蘇雅琳（Ivy So） 女團UNi

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