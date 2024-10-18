完成電影宣傳閉關備戰舞台劇 黃子華邀吳鎮宇睇《破．地獄》畀意見

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

《破•地獄》演員黃子華、衛詩雅及朱栢康，《寄了一整個春天》演員Marf、栢天男、陳書昕、張毓軒、胡蓓蔚聯同導演葉鈺瀛、監製陳果出席第21屆香港亞洲電影節開幕禮，梁雍婷擔任電影節大使。

衛詩雅難忘夏威夷影展被觀眾感動

衛詩雅剛與導演陳茂賢為《破．地獄》出席夏威夷國際電影節返港，她表示出席觀眾見面會前有點擔心，驚外國人不知什麼是「破地獄」，當中有幾場戲，觀眾笑了出來，應該是文化差異。黃子華笑言外國人有幽默感，他們要學習和調節。衛詩雅說：「其實觀眾很喜歡該片，反應好好，覺得題材感人，有個香港觀眾更說好感觸，疫情期間在港的家人離世，未能返港出席喪禮，但睇完電影後就釋懷，我聽到好感動。」

未有同行的黃子華表示未看過該片的完整版，昨晚才第一次看，反而期待香港觀眾的反應，因從導演口中得知幾個影展及香港試映場都獲觀眾喜愛。可會邀請好友劉青雲來捧場？他說：「我從來不會欽點朋友睇戲，工作上不想打攪朋友。」他笑言與劉青雲、吳鎮宇是飲飲食食的酒肉朋友，不過最近各有各忙少見面，「都會請他們睇《破•地獄》，很想聽鎮宇的意見，因他飽讀詩書，睇書不比我少」。黃子華將於12月與劉嘉玲合演58場舞台劇《香港式離婚》，他表示完成《破•地獄》宣傳工作，便閉關準備舞台劇，目前還未開始綵排，要先熟讀劇本和台詞。

《寄了一整個春天》是Marf處女作，她表示發現拍戲跟拍劇和MV有少許相似地方，都要發揮演技，但電影過程更細膩，拍到上癮，希望有機會再拍電影。她片中角色有口吃，跟飾演同學兼朋友的陳書昕合伙做生意，賣二手內褲，她說：「口吃演出很大挑戰，驚做得不好影響大家，都試過忘記角色有口吃。」她表示劇組事前安排跟口吃者見面傾偈，又安排言語治療師教導。

邱彥筒新片扮口吃 陳書昕即興跳唱

陳書昕片中角色開朗及充滿自信，跟Marf演的角色很大對比，她最難忘穿校服在學校禮堂跳舞唱歌，事前沒排練，因導演想她自然發揮，有即興跳舞的感覺。Marf稱角色很適合陳書昕，因對方有跳現代舞，大讚跳得很優雅。Marf邀請媽媽和男友林家熙（Locker）來欣賞，自己亦期待，因未在大銀幕看過。

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