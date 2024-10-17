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娛樂

【開箱】《戰，亂》姜棟元扮奴隸 階級觀念製造悲劇

【明報專訊】《分手的決心》朴贊郁監製及編劇、《孩子轉運站》姜棟元與《The 8 Show》朴正民合演韓國古裝動作片《戰，亂》，本月11日在影視串流平台Netflix上架。此片早前獲選為釜山國際電影節開幕電影，也是該影展首次以串流平台作品揭幕，因而惹起爭議。導演金相滿解釋，觀眾欣賞電影的習慣正在改變，無論是戲院大銀幕還是智能手機小屏幕，只要觀眾喜歡，就值得推廣。

高官與奴隸的對立

《戰，亂》以朝鮮時代「壬辰之亂」為背景，宗呂（朴正民飾）來自軍武世家，世代都是朝中武將，宗呂自小學習劍術，可是技不如人，每當練習失手，父親便會鞭打家奴，代他受罰，結果多人命喪鞭下。某日，奴隸遷影（姜棟元飾）被賣到宗呂家，但他生性聰敏，一邊捱打一邊記熟劍招，然後跟宗呂練習，令後者劍術突飛猛進，二人因此結成好友。

礙於資質所限，宗呂無法憑個人實力考取武官，只好由遷影代考成為「武狀元」，後者以為代考成功，便可擺脫奴隸身分，結果宗呂父親食言。壬辰之亂爆發，宗呂忙於護送宣祖王帝（車勝元飾）離宮避難，家中過百奴隸趁亂作反，把全家上下殺光。宗呂把滅門之禍歸咎遷影。其後遷影帶領平民擊退入侵倭寇，在戰場遇上日軍先鋒大將劍信（鄭星一飾）及宗呂。

動作場面唯美出色

電影描述社會階級觀念之禍害，從開場到尾聲，主題一直伸展。遷影本是平民，但因亡母欠債，他被迫繼承奴隸身分；宣祖王帝只顧自身安危，在戰亂中仍追求奢華生活。戰爭爆發後，他急忙離宮，不知百姓是出於憤怒而燒毀景福宮。宣祖坐船過江時，斬斷企圖攀上船隻的平民手臂，展現權貴高高在上的形象。戰爭平息後，兵長金自領（陳善圭飾）原本打算率領一眾義兵入宮，接受宣祖獎賞，可惜宣祖誤信宗呂讒言，竟把金自領等人斬首示眾。

戲中姜棟元、朴正民及鄭星一的劍擊與戰爭場面，是電影另一看點，例如片尾3人在濃霧中的動作戲，拍得相當唯美。雖然動作場面出色，但姜棟元與朴正民化解怨恨一幕，僅憑後者死前一句「我們還是同伴嗎？」便冰釋前嫌，似乎略為兒戲。另外，戲中安排平民擔任鄭星一與姜棟元之間的日韓語翻譯，令對白不斷重複，讓人覺得煩厭。

電影主題充滿怒火

姜棟元扮演身手不凡的奴隸，形象令人耳目一新，角色亦充滿魅力，他的處理恰到好處。朴正民演技亦精湛，深邃眼神讓人留下深刻印象。姜棟元與朴正民的對手戲雖然不多，但二人由莫逆之交變為對立，最後化解仇恨，生動地展現出來。總括而言，《戰，亂》是一部充滿怒火的歷史電影，一是對宣祖的無能感到憤怒，二是朝鮮平民被日軍殺害的憤怒，三是階級觀念阻礙平等相處的憤怒。

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