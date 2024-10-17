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娛樂

《梅內德斯兄弟》收視報捷 劇集紀錄片同登三甲

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布10月7至13日的一周收視成績，金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）兩年前推出《食人魔達默》叫好叫座，延續「奇案」系列的《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》上月19日登場，新劇同樣改編真人真事，以槍殺父母罪成判囚終身的梅內德斯兄弟為主角，上架兩周即蟬聯Netflix英語節目收視冠軍，上周雖已跌落第3位，交代案情的紀錄片《梅內德斯兄弟：逆倫血案》接力登場，以2270萬觀看次數登上英語電影收視榜首，同時亦是上周最多人收看作品。

非英語電影方面，西班牙驚慄片《饑餓鬥室2》以1450萬觀看次數蟬聯冠軍，瑞典犯罪喜劇《弊傢伙搞錯咗》（1300萬）緊隨其後，姜棟元主演韓國古裝動作片《戰，亂》初上榜佔第3位。值得一提的是，韓國廚藝比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》創下連續3周登上非英語節目收視冠軍紀錄後，上周終於退位讓賢，改由意大利劇《真假暮戀》以960萬觀看次數登頂，日本動畫《Dan Da Dan》及墨西哥劇《秘河密友》躋身三甲，《黑白大廚》屈居第4。

相關字詞﹕賴恩梅菲 黑白大廚：料理階級大戰 饑餓鬥室2 梅內德斯兄弟：逆倫血案 怪物：梅內德斯弒親兄弟檔 Netflix收視

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