《梅內德斯兄弟》收視報捷 劇集紀錄片同登三甲

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布10月7至13日的一周收視成績，金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）兩年前推出《食人魔達默》叫好叫座，延續「奇案」系列的《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》上月19日登場，新劇同樣改編真人真事，以槍殺父母罪成判囚終身的梅內德斯兄弟為主角，上架兩周即蟬聯Netflix英語節目收視冠軍，上周雖已跌落第3位，交代案情的紀錄片《梅內德斯兄弟：逆倫血案》接力登場，以2270萬觀看次數登上英語電影收視榜首，同時亦是上周最多人收看作品。