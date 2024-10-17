Lisa性感舞動VS內衣騷 50歲姬摩絲為女兒獻第一次 網民譏史上最悶場

今年以個人歌手姿態出道的Lisa，前日為VS內衣騷打頭陣，以性感電單車女郎造型登場，接連演唱新歌《Rockstar》及《Moonlit Floor》，成功炒熱現場氣氛。Lisa不單是首位登上VS舞台的韓星，加上同場的Cher和Tyla，亦令到這個內衣騷首次出現全女班演出陣容。

Gigi爆男友湊女

除了歌手之外，模特兒演出也有驚喜，今年初「入五」的姬摩絲久未踏足天橋，如今首次擔任VS天使，相信跟22歲女兒Lila Moss同台表演有關，母女二人分別示範全黑和粉紅內衣，展示神秘和青春氣息。有外媒大讚姬摩絲寶刀未老，氣場依然強大，有種「令人視線無法離開她」的吸引力。名模姊妹Gigi與Bella Hadid一先一後上台，前者出場前接受傳媒訪問，自爆男友畢利谷巴（Bradley Cooper）在家照顧女兒莉雅（Lea），但會收看直播捧場。網民卻有另一番解讀，原來他的前度女友兼孩子母親伊蓮娜（Irina Shayk）這日亦會登場，新歡舊愛同台演出，為免尷尬他當然避之則吉。

布魯尼重操故業

模特兒出身的前法國第一夫人布魯尼重操故業，這日跟內地超模劉雯、來自南非的Candice Swanepoel，以及VS首位變性模特兒Valentina Sampaio等一同行天橋，被喻為VS「元老」的Tyra Banks壓軸登場，帶領一眾模特兒謝幕，為這場時尚界盛會畫上圓滿句號。

跟去年一樣，今屆VS內衣騷透過影視串流平台Prime Video現場直播，網民看罷卻不買帳，英國《每日郵報》引述部分劣評，包括「模特兒髮型普通，欠缺高䠷身材，整體製作水平已不復再」、「感覺就似失去靈魂，更令人震驚的是，為何要在直播加入虛假的群眾歡呼聲」，更有人直斥「這是史上最悶的VS內衣騷」。