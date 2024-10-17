王智德演癡情嫖客過足戲癮 「鳳姐」王嘉盈要求加大膽演出

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Alton表示未知演出舞台劇時會否被要求除衫騷肌，因早前忙於拍ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》，身材只剩「三分釘」狀態，「有些日久失修，都係嗰句，唔係話有即刻有，但係要有就做畀你」。他稱今次角色雖然是嫖客，但重點在於癡心方面，沒有嫖客要做的事，「大家可以幻想下癡心的運動員、癡心的廚師、癡心的消防員，身分只是一個框框，真正是表現出我有多癡心，怎樣去君子好逑」。

舞台劇主題是每個人都寂寞，Alton承認很久沒拍拖，都會感寂寞，「聽上去好似侃侃而談，但真的好講緣分，太忙很難找到緣分是個牛角尖的想法，可能在忙的時候會出現機遇呢！」

Alton多工作 懶理被睇低

Alton一直被指相比MIRROR隊友工作機會略遜，其實他演出不斷，只是選擇懶得為自己平反，「覺得不用刻意去平反，因這樣想就已經會累，其實有冇嘢做是看得到的，我不是說要扮多嘢做，有時真的冇嘢做，這一行就是這樣，沒有辦法，好被動，所以有嘢做就做好佢」。

Alton直認喜歡演戲，之前拍過幾套劇都要體力勞動，執著多動作戲，較少機會演內心戲，長遠來說希望演多些文戲，今次舞台劇就有演全文戲的機會。至於會否喜歡演戲多過唱歌？他說：「或者可以咁講，覺得自己演戲係好過唱歌，因為唱歌真的不是很拿手，我來自一個組合，好慶幸自己在不擅長的範疇，都可以有機會接觸，讓我感受吓自己擅不擅長。」

王嘉盈否認被無視黑面

首次演舞台劇女主角的王嘉盈曾與Alton一同受訪時被指黑面，問如演出時焦點又落在Alton身上會否再黑面？她解釋：「因為上次記者朋友問他舞台劇以外的事，我不鍾意聽朋友八卦，但就被指因被無視黑面，其實我是不想聽，突然聽到他的私事好尷尬。如果黑面的話，會直接和大家講現在要黑面，麻煩望住我。」

潘紹聰大爆舞台劇監製一向有追蹤王嘉盈社交平台，私心點名對方任舞台劇女主角，監製還講明絕不能讓飾演鳳姐的王嘉盈有大膽演出，王嘉盈唱反調說：「我好想大膽呀，可不可以自己要求？不過當然有底綫，遊船河才會穿泳衣，我會跟返角色需求的衣服，也沒可能穿樽領。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com