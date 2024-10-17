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娛樂

李清杰贏「野男」冠軍袋10萬獎金獎品

【明報專訊】TVB Plus直播互動節目《我推的野男LIVE！》前晚舉行總決賽，「魔鬼筋肉男」李清杰（Uclean）、「筋肉霆鋒」關經翰（Oswald）、「可遇不可求」梁景𡺤（Jason）及「濃情大隻仔」劉梓謙（Curtis）爭冠軍，陳山聰和姚子羚任頒獎嘉賓。4強野男以「封印車胎塔」、「推車」兩個環節對決。Uclean與Curtis分別疊起22條車胎及29條車胎勝出首輪比賽晉級。

冠軍爭奪戰以純力量對決，兩野男要推動淨重200公斤的車斗到對方陣地，以鐘響為贏。體型上Uclean重對手Curtis約23公斤，明顯佔優。比賽頭20秒雙方爭持不下，車斗不動，之後Uclean一聲暴喝下加壓，車斗漸漸推向Curtis方向。Uclean途中推到甩鞋，最後成功達陣，奪「我推的Mr.Wild！」冠軍。

Uclean從陳山聰手上接過10萬元獎金加獎品的支票後，感激各野男及在場的女朋友支持，全場歡呼，在眾人起哄下，Uclean與女友相擁。「王師傅」王國昇以逾千萬熱度，奪得「我推的最Hot野男」獎，由姚子羚頒發兩萬元獎金支票。

Jason因身形較單薄，一路被網民揶揄為「躺着晉級」。胡蓓蔚為Jason發聲︰「來到這個時刻，不可以成日話他『躺平、躺平』，他真的有努力，他細隻啫。」Jason有感而發說︰「希望薄肌的見到我都一齊努力，因為薄肌不代表乜都唔得。」

娛樂組

相關字詞﹕（15）「濃情大隻仔」劉梓謙（Curtis） （1）「魔鬼筋肉男」李清杰（Uclean） TVB Plus直播互動騷《我推的野男LIVE！》

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