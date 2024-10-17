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娛樂

80歲尹光入圍CASH男歌手5強 何雁詩首次爭女歌手獎信心一般

【明報專訊】香港作曲家及作詞家協會（CASH）主辦「第22屆CASH金帆音樂獎」頒獎禮於11月5日假會展舉行，昨日記者會邀請資深填詞人潘偉源分享逾半世紀創作心得，表示只要努力和肯付出，就有機會得到回報。之後負責公布10個獎項的入圍名單，他獲大會頒發「CASH音樂成就大獎2024」。

尹光稱冇得爭 志在參與

80歲尹光的《Dear Myself》分別角逐CASH最佳歌曲大獎、最佳旋律、最佳歌詞、最佳編曲，同時入圍最佳男歌手演繹5強，與林家謙、張敬軒、吳林峰和馮允謙爭高下。尹光自言在樂壇54年，有得入圍是天時、地利、人和配合，謙稱全靠AI（人工智能）幫助，「只要唱到，會繼續唱，永不言休。入行多年經歷起跌，上世紀1970年代，曾經被人奚落，批評我的歌曲低俗，但為生活唯有繼續唱」。

尹光對角逐男歌手獎沒有信心，因名氣不及其他歌手，「他們屬年輕一代，我是長者，冇得爭！如果有邀請，我會出席頒獎禮，正如今年我也有出席《叱咤》頒獎禮一樣，坐足4小時都沒有所謂，志在欣賞別人，自己也增知識」。尹光為宣傳新歌《命硬八十》，早前回家鄉越南拍特輯，介紹他的出生和成長地，還騎電單車，證明寶刀未老。

何雁詩首次入圍爭女歌手獎，覺得神奇和難以置信，「我的歌點擊率不算高，亦沒有大公司在背後支持，明白獲獎有不同因素影響，信心一般」。她準備定期在網上頻道開live唱歌，主要翻唱別人作品，維持歌唱水準。她透露下周與丈夫鄭俊弘帶兒子Asher到美國出席「天使綜合症」分享會，有心理準備帶Asher遠行是很大挑戰，她因工作需提早回港，承認會心掛掛，可是為掙錢也沒辦法。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕何雁詩 尹光 第22屆CASH金帆音樂獎

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