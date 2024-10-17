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娛樂

龔嘉欣喜新劇帶挈狂接廣告 張曦雯曾被博懵摸pat影裙底

張曦雯自爆曾被摸Pat影裙底 龔嘉欣望脫單 譚俊彥唔反對女兒入行

【明報專訊】龔嘉欣、張曦雯、譚俊彥、吳子冲、李芷晴與尹詩沛昨日宣傳無綫劇《企業強人》，到尖沙嘴鬧市派紀念品，吸收大批市民圍觀。龔嘉欣笑稱感覺有很多隻手在她身邊，否認被人「鹹豬手」，表示有暖男譚俊彥和工作人員保護，沒有被博懵。張曦雯稱在美國和香港曾被博懵，試過被人摸pat pat及被影裙底，「遇事不會驚慌和退縮，會追着對方來打，並高聲呼救引途人注意，影裙底當然還要刪除照片」。

龔嘉欣生日願望脫單

《企業強人》收視最高24.1點，龔嘉欣與張曦雯同感開心，齊聲表示因劇集帶挈接拍了幾個廣告，龔嘉欣和陳豪稍後一起直播帶貨。她們希望原班人馬再合作，認為可以拍《廚房強人》。龔嘉欣說：「我平時有下廚，張曦雯和譚俊彥更是廚藝高手，陳豪負責食，可以演《咖啡強人》。」

龔嘉欣12月35歲生日，最近努力練馬甲線，到時會影一輯健康照留念，「現在只練到兩條馬甲線，會繼續努力」。生日願望是否脫單？她承認希望脫單，因年紀不少，希望真命天子快點出現，非霧水姻緣，自爆早前占卜問姻緣，說一直有姻緣出現，但她事業心重沒留意。龔嘉欣否認占卜師所指的姻緣是日籍緋聞男友松岡哲也。

譚俊彥不反對女兒入行

譚俊彥活動後急急腳往接女兒放學，透露讀4年級的囡囡被老師選中加入戲劇班，「女兒對演出有興趣，將來想入行我不會反對，最重要睇機遇」。他最近努力練歌，稍後與胡定欣合唱電視電影主題曲，繼《玩命真相》後，再有新歌推出，笑言以為要參加《中年好聲音》才有機會再唱歌。說到昨日《施政報告》推出措施幫助中小企業，經營餐飲業的譚俊彥覺得任何能幫助中小企的措施都是好事，他希望市民多出街吃飯，並稱有申請政府資助，餐廳才頂到今時今日。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕譚俊彥（Shaun） 張曦雯（Kelly） 龔嘉欣

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