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娛樂

楊樂文姜濤角逐亞洲電視大獎最佳MV 佘詩曼李施嬅撼吳謹言周迅爭視后

【明報專訊】由新加坡亞洲電視雜誌主辦的第29屆亞洲電視大獎（ATA）公布入圍名單，視后佘詩曼與李施嬅憑無綫劇《新聞女王》角逐最佳女主角，除內鬥外，還要硬撼內地女星吳謹言、周迅、馬思純和徐帆爭視后寶座，被封為「死亡之組」。另一視后宣萱憑懸疑劇《誰殺了她》角逐網劇類最佳女主角，同劇的溫昇豪、李銘順入圍最佳男主角。高海寧憑《新聞女王》爭最佳女配角，開心得提名，承認希望再下一城獲獎。MIRROR隊長楊樂文與隊友姜濤分別憑歌曲《如果電話亭》及《黑月》角逐最佳MV獎。

第29屆亞洲電視大獎頒獎禮將於11月29、30日在印尼雅加達舉行，近日公布入圍名單，最佳女主角競爭激烈，包括《新聞女王》佘詩曼與李施嬅、《不完美受害人》周迅、《墨雨雲間》吳謹言等。

佘詩曼去年憑《新聞女王》Man姐一角帶來極高人氣和吸金機會，還獲不少獎項，包括年初無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》再度封視后，兼獲「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成三料視后；早前於《亞洲影視內容大獎》奪「最佳亞洲製作電視節/劇集女主角」金獎，揚威海外，演技備受肯定，當時她因工作未能出席領獎，對獲獎感到相當興奮。未知佘詩曼今次能否再下一城，撼贏同劇的李施嬅，內地女星吳謹言、周迅、馬思純和徐帆，從「死亡之組」脫穎而出。

高海寧謝角色帶給她榮譽

高海寧亦因《新聞女王》名利雙收，獲無綫女配角外，亦於《亞洲影視內容大獎》奪「最佳亞洲製作電視節/劇集女配角」金獎，今次再於亞洲電視大獎角逐女配角，對手有來自台灣、新加坡、泰國等。高海寧接受《明報》訪問，對於角逐最佳女配角很開心，「許詩晴這個角色帶給我好多榮譽，我覺得很好彩，亦要多謝《新聞女王》劇組一起努力才做出咁爆的劇集，我的表現被大家看見，因而得到那麼多獎項的肯定，我都希望可以再下一城」。

宣萱難忘哭到眼睛爆微絲血管

宣萱憑演出新加坡驚悚懸疑劇《誰殺了她》角逐網劇類最佳女主角，飾演比較黑暗的角色，她曾表示接拍後擔心自己的普通話，最深印象一場戲是看見女兒屍體，哭到眼睛爆微絲血管，覺得是演過的戲中最困難。同劇的李銘順入圍最佳男主角，李銘順開心入圍，對是否得獎抱隨緣態度。

楊樂文憑處男單曲入圍

人氣男團MIRROR楊樂文與姜濤分別憑歌曲《如果電話亭》及《黑月》的MV角逐最佳MV獎，跟來自越南、內地、泰國等歌手競逐獎項。《如果電話亭》是楊樂文的處男單曲，請來《手捲煙》導演陳健朗執導MV，與一班跳舞好友演出大曬舞技。姜濤《黑月》MV走暗黑風格，他與女主角有大膽激吻親熱場面。

娛樂組

相關字詞﹕第29屆亞洲電視大獎（ATA）

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