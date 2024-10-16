【開箱】《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re: Re:》 社恐少女的音樂治療法

當「i人」踏上搖滾路

日本漫畫《孤獨搖滾！》自2018年創刊至今，單行本銷量超過300萬冊，故事講述中學女生後藤一里雖然擁有一顆搖滾心，卻因「i人」內向性格，不擅與人溝通，難以實現夾Band願望，只好終日躲在睡房苦練結他，並以「結他英雄」名義上載演奏片段到YouTube頻道，總算獲得不少網民支持。某日後藤在街上偶遇急於尋找結他手的伊地知虹夏，因緣際會加入「團結樂隊」，跟同校女生喜多郁代及鄰校師姐山田涼一起踏上音樂旅途，孤獨人生從此變得不一樣。

電影前篇《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:》交代後藤一里加入樂隊的過程，並以成員在Live House舉行首次公演作結束。後篇《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re: Re:》把電視動畫首季最後4集內容，大約100分鐘故事濃縮成77分鐘電影情節，講述公演過後，樂隊成員趁暑假結束前相約到東京近郊的江之島旅行，為害怕上學的後藤一里打氣之餘，同時為她入讀秀華高中即將舉行的文化祭演出做準備。到了開騷當日，隊友暱稱「小孤獨」的後藤表現出色，彈奏兩首歌曲都能掀動台下觀眾情緒，就在準備表演最後一首作品前，主音喜多郁代即興遞上米高峰，鼓勵後藤發言，她的社恐症立即爆發，留下遺憾卻搞笑的結局。

戲院視聽效果倍升

既然粉絲可以透過影視串流平台Netflix及黃Viu在家收看電視動畫《孤獨搖滾！》，為何電影仍能吸引觀眾付費入場？首先，透過戲院的巨型銀幕和環迴音響欣賞團結樂隊在文化祭演唱《才不會忘掉》及《若能化為星座》，視聽效果何止倍升？興奮感覺跟在戲院收看真人歌手演唱會如《Taylor Swift: The Eras Tour（Taylor's Version）》不相伯仲。

除此之外，樂隊成員到江之島旅遊以及文化祭演出的戲分，電影質素亦有明顯加強，部分風景畫面重新製作，像真度與臨場感大為提升，觀眾恍似跟主角一起郊遊，又或身處秀華高中禮堂睇騷，單是入場欣賞這兩段戲已值回票價。

衍生舞台劇演唱會

日本盛產熱血音樂少女漫畫，由《交響情人夢》到《K-ON! 輕音少女》都是最佳例子，前者更曾改編拍成真人版日劇及電影，捧紅了男女主角玉木宏和上野樹里，《孤獨搖滾！》照辦煮碗，真人演出舞台劇《LIVE STAGE孤獨搖滾！》上月在日本重演，觀眾反應熱烈；曾為動畫主角後藤一里和喜多郁代配音的聲優青山吉能與長谷川育美，亦將在明年1月登上日本武道館舉行演唱會，不難預計真人演出日劇或電影，在可見未來隨時登場。

上映日期：10月11日