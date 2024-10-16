《小丑：雙瘋》恐蝕15.6億 內地今開畫救亡

負責發行《小丑：雙瘋》的華納隨即否認，批評美媒「引述匿名業界或者競爭對手的錯誤消息」，強調此片仍在戲院放映，加上內地將於今天（16日）開畫，都能帶動票房收益，會否虧本言之尚早。

提起內地票房，同樣改編自超級英雄漫畫的《毒魔：終極一舞》（Venom: The Last Dance），以及「黑亞當」狄維莊遜（Dwayne Johnson）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）合演科幻喜劇《Red One拯救隊》，亦將進軍內地市場，《毒》片將於本月23日與香港同步開畫，《Red One》更比美國提前一星期、搶先在11月8日上映，宣傳海報亦已曝光。