櫻坂46成員訪港 心急食麻婆豆腐

【明報專訊】日本女子組合櫻坂46將於11月來港參與Clockenflap音樂節演出，成員山崎天及藤吉夏鈴日前來港宣傳，接受本地傳媒訪問。首次訪港的山崎天大讚香港食物好味道，4日內品嘗了小籠包、生煎包及餃子等；藤吉夏鈴則是第2度訪港，她說：「之前吃過麻婆豆腐，覺得超級好味，今次落機立即再食。」熱愛攝影的山崎天計劃到鰂魚涌海山樓「打卡」，並乘坐渡海小輪，「香港很多地方都漂亮，隨便一幅紅磚牆也可拍出佳作，若有機會想在港拍攝MV，跟櫻坂46成員在夜景下跳舞」。
談到Clockenflap演出，她倆表示過去曾有不少香港粉絲飛去日本睇騷，今次輪到她們來港表演，預告會唱《Start over!》與粉絲一起跳舞，又透露隊友正苦練廣東話，方便與港迷互動，又大讚粉絲熱情，會直接對她們說「我愛你」。
二人早前亮相YouTube節目《THE FIRST TAKE》，被問到如何提升舞技與唱功？山崎天表示多做運動，強化核心肌群，令舞步更靈活，對唱歌也有幫助；藤吉夏鈴則表示，全靠教練指導，她早前演出電影《新人記者Torokko我不做誰做！》，不敢評價自己表現，認為要加倍努力，「如果有機會想演惡女，或者拍動作戲」。
記者、攝影：蘇珮欣
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