櫻坂46成員訪港 心急食麻婆豆腐

談到Clockenflap演出，她倆表示過去曾有不少香港粉絲飛去日本睇騷，今次輪到她們來港表演，預告會唱《Start over!》與粉絲一起跳舞，又透露隊友正苦練廣東話，方便與港迷互動，又大讚粉絲熱情，會直接對她們說「我愛你」。

二人早前亮相YouTube節目《THE FIRST TAKE》，被問到如何提升舞技與唱功？山崎天表示多做運動，強化核心肌群，令舞步更靈活，對唱歌也有幫助；藤吉夏鈴則表示，全靠教練指導，她早前演出電影《新人記者Torokko我不做誰做！》，不敢評價自己表現，認為要加倍努力，「如果有機會想演惡女，或者拍動作戲」。

記者、攝影：蘇珮欣