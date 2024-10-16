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娛樂

《黑白大廚》第2季明年上架 權聖晙想做「白湯匙」 白種元安成宰有望再任評判

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓國烹飪比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎，連續3星期登上全球非英語節目收視冠軍，帶挈參賽廚師人氣急升，經營餐廳一席難求，並推動韓國餐飲及旅遊業發展。Netflix乘勝追擊，昨日宣布開拍《黑白大廚》第2季，預計明年下半年推出。製作人金學慜昨日接受韓媒訪問時透露，《白老師的背包食堂》名廚白種元及韓國唯一米芝蓮三星餐廳Mosu主廚安成宰有望歸隊，繼續擔任第2季評判。

文：蘇珮欣

《黑白大廚》邀請20位韓國甚至國際知名的餐廳主廚，以「白湯匙」身分接受80位寂寂無聞的「黑湯匙」廚師挑戰，優勝者可獲得3億韓圜（約180萬港元）獎金。節目播出後，掀起全球追看熱潮，成為Netflix史上首部非英語節目收視「三連霸」的韓國真人騷，累計觀看次數達1270萬，預計今天（16日）Netflix公開上周收視報告，有望蟬聯冠軍。

力邀「地獄廚神」參賽

Netflix昨日公布添食大計，韓國內容總監Yoo Ki-hwan表示：「很高興宣布《黑白大廚》開拍第2季，感謝韓國及全球粉絲的熱烈迴響，製作這種規模的節目需要付出大量努力，我們為這支專業且敬業的團隊，取得成就感到自豪。」負責製作的Studio Slam公司亦表示，多得觀眾支持才有第2季，承諾比賽內容將會升級，帶來更精彩刺激的廚藝對決。

製作人金學慜昨日接受韓媒訪問時，表示拍攝《黑白大廚》最想聽到的說話就是開拍第2季，如今夢想成真，感到非常高興。他說：「第2季內容還未落實，白種元及安成宰會否續任評判，正在積極討論，他倆也積極回應。」他又透露開拍第2季消息公布前，已有廚師表示想參賽。金學慜最想邀請英國「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）出戰，「他擔任過很多飲食節目的評判，如果變成參賽者又如何呢？實在令人好奇，所以最近嘗試聯絡他」。至於首季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙早前出席記者會，曾表示如果有第2季，他希望以「白湯匙」身分出席，「我會成為世上首個連續兩季取得好成績的人，我有信心打入三甲」。

冠亞軍亮相《劉在街頭》

《黑白大廚》無論參賽水準及專業裝備都獲好評，製作公司未有披露成本，韓媒指節目製作費不菲，估計高達100億韓圜（約5700萬港元）。白種元受訪時曾表示，製作一場百人同時下廚的競賽節目，配備水、電、煤等設施，租用3.5萬平方呎錄影廠，需要巨大投資，製作公司得到Netflix回覆「不用擔心（金錢）」，他才答應當評判。

另一方面，「名嘴」劉在錫主持有線頻道tvN綜藝節目《劉在街頭》日前錄影，將於今晚（16日）播出，邀請權聖晙與比賽亞軍李愛德華（Edward Lee）演出。電視台公開預告片段，李愛德華表示自從參與「無限地獄料理」環節，用豆腐製作7道料理後，現已不敢再吃豆腐，又憶述當年移民美國時，家境貧窮的往事。

相關字詞﹕安成宰 白種元 黑白大廚：料理階級大戰

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